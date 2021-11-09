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Виглядає бадьоро, лається і застосовує насильство: що з Саакашвілі на 40-й день голодування

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Михайло Саакашвілі
Михайло Саакашвілі

Політик перебуває у пенітенціарній установі №18 у Грузії.

Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув’язненні в Грузії, оголосив голодування з 1 жовтня. Таким чином, політик голодує більше місяця — 40 днів. Напередодні його перевели до тюремної лікарні.

Грузинське відомство опублікувало відео, на якому видно, що Саакашвілі самостійно збирає речі та виходить із камери. Зробили вони це у відповідь на звинувачення у примусі.

У соцмережах користувачі відзначили, що він не виглядає виснаженим або слабким.

Також у тюремній лікарні, куди перевели Саакашвілі, вже стався інцидент. Грузинський міністр юстиції повідомив, що Міхо "завдав словесну та фізичну образу співробітникам".

При цьому Саакашвілі має інше бачення конфліктної ситуації. На сторінці у Фейсбуці політика опубліковано заяву трьома мовами, в якій сказано, що його витягли з автомобіля та били, а він чинив опір. Також Міхеїл розповів, що він відштовхнув медика, захищаючись від введення якогось препарату. Він вважає, що його перевели до лікарні з "метою фізичного знищення за наказом Путіна" та готовий на огляд лише своїм лікарем.

Міхеїл Саакашвілі розповів про інцидент у тюремній лікарні
Міхеїл Саакашвілі розповів про інцидент у тюремній лікарні

Раніше "Телеграф" писав, що Саакашвілі у в’язниці їсть спеціальні препарати для підтримки організму.

Теги:
#Голодування #В'язниця #Міхеїл Саакашвілі
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