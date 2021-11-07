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То голодує чи ні? Відео з Саакашвілі, який харчується у в’язниці, наробило шуму в мережі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Михайло Саакашвілі Новина оновлена 07 листопада 2021, 14:30
Михайло Саакашвілі

За словами політика, на відео він вживав "мікроелементи та мінеральні добавки"

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який отримав на батьківщині два тюремні терміни та оголосив голодування, виправдався за відео, де він нібито їсть у в’язниці Руставі.

Відповідна публікація з’явилася на Facebook-сторінці політика.

За словами Саакашвілі, на опублікованому грузинським Мін’юстом відео, де він щось їсть під час оголошеного ним голодування у в’язниці, він вживав ліки для підтримки організму, а не їжу.

Політик написав, що в медичному кабінеті у в’язниці Руставі не вживають їжі — це дозволено лише в камерах. Саакашвілі підкреслив, що норми голодування він не порушував і додав, що від своїх намірів відмовлятися не збирається.

Ось те саме відео Мін’юсту, на якому Михайло Саакашвілі нібито їсть під час оголошеного голодування:

Варто зазначити, що міністр юстиції Грузії Раті Брегвадзе заявила, що Саакашвілі купує в тюремному магазині каші та натуральні соки та вживає їх. За її словами, крім їжі він отримує ліки, які йому виписали лікарі та почувається добре.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня й одразу заарештували. На батьківщину політик прибув напередодні виборів до парламенту, щоби підтримати свою партію та виборців. Політика засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням 2010 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що адвокат Михайла Саакашвілі заявив про проблеми з мовою і пам’яттю, які спостерігаються в ув’язненого політика на тлі голодування.

Теги:
#Грузія #Голодування #В'язниця #Відео #Мін'юст #Михайло Саакашвілі
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