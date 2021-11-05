У Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам’яттю: що відомо

Заарештований політик почав забувати імена близьких людей

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування після арешту у Тбілісі, почалися проблеми зі здоров’ям. Зокрема, виникли когнітивні порушення.

Про це повідомив адвокат заарештованого політика Ніка Гварамія в ефірі телеканалу "Мтаварі Архі".

За його словами, через тривале голодування стан здоров’я Михайла Саакашвілі помітно погіршився — у нього почалися серйозні порушення пам’яті, екс-президент не може згадати імена людей.

"Він все ще пам’ятає мене, але під час розмови виявилось, що не може згадати навіть імена деяких своїх друзів", — заявив Ніка Гварамія.

Захисник Саакашвілі додав, що заарештований політик голодує у в’язниці Руставі вже 36-й день. Колишній президент Грузії відмовився працювати з консиліумом лікарів, який створив Мін’юст Грузії доти, доки йому не дозволять зустрітися з альтернативною комісією.

Гварамія додав, що вони отримують лише відмови щодо альтернативної комісії, які правозахисник вважає абсолютно необґрунтованими. Адвокат експрезидента Грузії також закликав лікарів публічно розповісти про стан Саакашвілі.

Що ще відомо про стан Саакашвілі?

За інформацією його лікаря Ніколоза Кіпшидзе, за час відмови від їжі політик втратив близько 20 кг ваги. Зараз Саакашвілі навідріз відмовляється приймати будь-які ліки, окрім тих, що пов’язані з голодуванням.

Попри те, що у нього діагностовано рідкісне захворювання крові, це може призвести до погіршення стану будь-якої хвилини.

Нагадаємо, 14 жовтня у столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Єдиною вимогою мітингувальників було звільнення політика із в’язниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня й одразу заарештували. На батьківщину політик прибув напередодні виборів до парламенту, щоби підтримати свою партію на виборців. Політика засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням 2010 року.