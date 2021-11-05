У Саакашвили начались проблемы с речью и памятью: что известно

Арестованный политик начал забывать имена близких людей

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку после ареста в Тбилиси, начались проблемы со здоровьем. В частности, появились когнитивные нарушения.

Об этом сообщил адвокат арестованного политика Ника Гварамия в эфире телеканала "Мтавари Архи".

По его словам, из-за длительной голодовки состояние здоровья Михаила Саакашвили заметно ухудшилось — у него начались серьезные нарушения памяти, экс-президент не может вспомнить имена людей.

"Он все еще помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей", — заявил Ника Гварамия.

Защитник Саакашвили добавил, что арестованный политик голодает в тюрьме Рустави уже 36-й день. Бывший президент Грузии отказался работать с консилиумом врачей, который создал Минюст Грузии до тех пор, пока ему не позволят встретиться с альтернативной комиссией.

Гварамия добавил, что они получают только отказы относительно альтернативной комиссии, которые правозащитник считает абсолютно необоснованными. Адвокат экс-президента Грузии также призвал врачей публично рассказать о состоянии Саакашвили.

Что еще известно о состоянии Саакашвили?

По информации его врача Николоза Кипшидзе, за время отказа от еды политик потерял около 20 кг веса. Сейчас Саакашвили наотрез отказывается принимать любые лекарства, кроме тех, которые связаны с голодовкой.

Взирая на то, что у него диагностировано редкое заболевание крови, это может привести к ухудшению состояния в любую минуту.

Напомним, 14 октября в столице Грузии Тбилиси десятки тысяч человек вышли на митинг в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Единственным требованием митингующих было освобождение политика из тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу арестовали. На родину политик прибыл накануне выборов в парламент, чтобы поддержать свою партию на избирателей. Политика приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению 2010 года.