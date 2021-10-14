У Тбілісі десятки тисяч людей вимагали звільнити Михайла Саакашвілі (фото і відео)

Екс-президент Грузії продовжує голодувати у в'язниці Руставі

У грузинській столиці Тбілісі у четвер, 14 жовтня, десятки тисяч громадян вийшли на мітинг за звільнення Михайла Саакашвілі, якого заарештували 1 жовтня.

Про це повідомляє видання "Новини Грузії".

Зазначається, що мітинг почався на площі Свободи у самому центрі Тбілісі. Акція протесту зібрала близько 50 тисяч осіб, значна частина х них приїхала у столицю з регіонів.

Головна вимога мітингувальників — звільнити Саакашвілі.

Учасники розпочали акцію на підтримку Саакашвілі з хвилини мовчання у памʼять про громадян, які загинули в результаті обвалення житлового будинку в Батумі 8 жовтня.

Після цього зі сцени почалися виступи представників опозиції, зокрема, виступав соратник Саакашвілі Ніка Мелія, який зараз очолює партію "Єдиний національний рух".

У центрі Тбілісі зібралися десятки тисяч громадян

Акція протесту зібрала близько 50 тисяч учасників

Мітингувальники вимагали звільнити Саакашвілі

Фото: Sputnik Грузія

Політик та адвокат Ніка Мелія зі сцени зачитав послання Михайла Саакашвілі, який зараз голодує у вʼязниці Руставі. Екс-президент закликав громадян Грузії прийти на вибори і підтримати опозицію.

Сама акція пройшла досить мирно і без жодних провокацій.

Учасники мітингу на підтримку Саакашвілі розійшлися, коли на вулиці вже стемніло, заспівавши наостанок гімн.

Додамо, що Ніка Мелія анонсував ще більш масштабну акцію протесту після другого туру виборів у Грузії, який пройде 30 жовтня. Вийти на протест опозиція обіцяє, якщо будуть факти фальсифікації голосування.

"У нас єдиний план — перемога і нічого, крім перемоги", — сказав Мелія на мітингу на підтримку екс-президента Грузії в Тбілісі.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня. У країну він прибув напередодні виборів до парламенту, щоб захистити голоси своїх прихильників. Політика засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченнями 2010 року. В ніч на 2 жовтня його перевезли з Тбілісі у вʼязницю №12 міста Руставі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на арешт Саакашвілі відреагувала українська влада, зазначивши, що спробує домовитися про екстрадицію. Однак, у генпрокуратурі Грузії категорично відповіли, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують.