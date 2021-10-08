У Грузії обвалився житловий будинок: з-під завалів витягли першу дитину (відео)

Уламки впали на мешканців будинку і автомобілі, де також можуть бути люди

У п’ятницю, 8 жовтня в Батумі (Грузія) відбулася катастрофа: завалився житловий 7-поверховий будинок і під завалами знаходяться люди.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, трагедія могла статися через вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.

На момент виходу новини інформації про загиблих і поранених поки немає. Місце оточили рятувальники, які врятували першого мешканця цього будинку — дитини. Момент потрапив на відео, однак інформації про його стан поки немає.

Відомо, що до рятувальної операції, крім фахівців, залучили волонтерів, на місці — десятки автомобілів швидкої допомоги.

Відомо, що в цьому будинку, побудованому в 1980-х, проживало, як мінімум, 12 родин і під завалом однозначно є люди. Крім того, уламки будинку впали на десяток машин, які також під купами бетону. У них також можуть бути люди.

На місце з’їжджаються топ-чиновники і експерти.

Нагадаємо, раніше подібна трагедія сталася в Іспанії, де обвалився триповерховий житловий будинок.

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