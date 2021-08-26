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В Іспанії обвалився житловий новобуд: під завалами залишаються люди (фото)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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В Іспанії обвалився житловий новобуд: під завалами залишаються люди (фото) Новина оновлена 26 серпня 2021, 11:20
Будинок був побудований нещодавно, одна з версій — будівля завалилася в слідстві злив

Іспанським рятувальникам вдалося врятувати одного мешканця, однак під завалом досі залишається сім’я

В Іспанії в середу, 25 серпня, обрушився триповерховий житловий будинок, під завалами якого залишаються люди.

За інформацією місцевої газети El Periodico, НП сталася в муніципалітеті Пеньіскола, провінція Кастельон (автономне співтовариство Валенсія).

Відомо, що цей житловий будинок побудований нещодавно, і трагедія могла статися через проливні дощі, які сприяли тріщинам. На момент виходу новини рятувальники шукають, як мінімум, двох зниклих без вісти мешканців — мати з сином. Одного з потерпілих — чоловіка — вже дістали з-під завалів і доставили в лікарню з різними травмами.

На місці працюють рятувальники і кінологи, а також експерти, які встановлять точну причину обвалення. На даний момент вони спростували інформацію, що НП сталася через вибух.

Нагадаємо, в Бельгії під час прямого ефіру за спиною у мера обвалилася будівля. Відео доступне по посиланню на нашому сайті.

Також ми писали, що в Німеччині через негоду сталися раптові повені і зійшли селеві потоки, внаслідок чого число загиблих досягло 133 чоловік.

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