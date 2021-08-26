В Испании обрушился жилой новострой: под завалами остаются люди (фото)

Испанским спасателям удалось спасти одного жильца, однако под завалом до сих пор остается семья

В Испании в среду, 25 августа, обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами которого остаются люди.

По информации местной газеты El Periodico, ЧП произошло в муниципалитете Пеньискола, провинция Кастельон (автономное сообщество Валенсия).

Известно, что этот жилой дом построен совсем недавно, и трагедия могла произойти из-за проливных дождей, которые способствовали трещинам. На момент выхода новости спасатели ищут, как минимум, двоих пропавших без вести жильцов — мать с сыном. Одного из потерпевших — мужчину — уже достали из-под завалов и доставили в больницу с различными травмами.

На месте работают спасатели и кинологи, а также эксперты, которые установят точную причину обрушения. На данный момент они опровергли информацию, что ЧП произошло из-за взрыва.

Напомним, в Бельгии во время прямого эфира за спиной у мэра обрушилось здание. Видео доступно по ссылке на нашем сайте.

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