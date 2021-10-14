В Тбилиси десятки тысяч людей требовали освободить Михаила Саакашвили (фото и видео)

Экс-президент Грузии продолжает голодать в тюрьме Рустави

В грузинской столице Тбилиси в четверг, 14 октября, десятки тысяч граждан вышли на митинг за освобождение Михаила Саакашвили, которого арестовали 1 октября.

Об этом сообщает издание "Новости Грузии".

Отмечается, что митинг начался на площади Свободы в центре Тбилиси. Акция протеста собрала около 50 тысяч человек, значительная часть из них приехала в столицу из регионов.

Главное требование митингующих — освободить Саакашвили.

Участники начали акцию в поддержку Саакашвили с минуты молчания в память о гражданах, погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми 8 октября.

После этого со сцены начались выступления представителей оппозиции, в частности, выступал соратник Саакашвили Ника Мелия, который сейчас возглавляет партию "Единое национальное движение".

В центре Тбилиси собрались десятки тысяч граждан

Акция протеста собрала около 50 000 участников

Митингующие требовали освободить Саакашвили

Фото: Sputnik Грузия

Политик и адвокат Ника Мелия со сцены зачитал послание Михаила Саакашвили, который сейчас голодает в тюрьме Рустави. Экс-президент призвал граждан Грузии прийти на выборы и поддержать оппозицию.

Сама акция прошла достаточно мирно и без провокаций.

Участники митинга в поддержку Саакашвили разошлись, когда на улице уже стемнело, спев напоследок гимн.

Добавим, что Ника Мелия анонсировал еще более масштабную акцию протеста после второго тура выборов в Грузии, который пройдет 30 октября. Выйти на протест оппозиция обещает, если будут факты фальсификации голосования.

"У нас единственный план — победа и ничего, кроме победы", — сказал Мелия на митинге в поддержку экс-президента Грузии в Тбилиси.

Напомним, Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. В страну он прибыл накануне выборов в парламент, чтобы защитить голоса своих сторонников. Политика приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению 2010 года. В ночь на 2 октября его перевезли из Тбилиси в тюрьму №12 города Рустави.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на арест Саакашвили отреагировала украинская власть, отметив, что попытается договориться об экстрадиции. Однако, в генпрокуратуре Грузии категорически ответили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют.