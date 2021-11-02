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Саакашвілі погіршало, через що під Раду вийшли українці: ексклюзивні фото

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Люди зібралися під дощем, висловлюючи свою підтримку Саакашвілі Новина оновлена 02 листопада 2021, 10:38
Люди зібралися під дощем, висловлюючи свою підтримку Саакашвілі

Політик відмовився від прийому будь-яких не пов’язаних із голодуванням ліків

У вівторок, 2 листопада, українці зібралися під стінами парламенту, щоб висловити свою підтримку арештованому в Грузії політику Міхеїлу Саакашвілі.

Ексклюзивну інформацію із Києва повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Незважаючи на погану погоду, люди прийшли до Ради
Незважаючи на погану погоду, люди прийшли до Ради

Прихильники екс-президента Грузії зібралися поряд із Верховною Радою у холод та дощ.

Люди вимагають звільнити політика
Люди вимагають звільнити політика
Серед учасників акції є й жінки
Серед учасників акції є й жінки

Розгорнувши транспарант із написом "Free Saakashvili" (Свободу Саакашвілі, — англ.), вони намагаються привернути увагу до того, що відбувається в Руставській в’язниці.

Мітингувальники вимагають, щоб Україна заступилася за Саакашвілі
Мітингувальники вимагають, щоб Україна заступилася за Саакашвілі

Що відбувається із Саакашвілі?

Як відомо, на території Грузії Міхеїл Саакашвілі опинився в останніх числах вересня. Його практично одразу ж затримали місцеві правоохоронці та відправили за ґрати.

Із Тбілісі політика було переведено до в’язниці міста Руставі. Він уже є засудженим за одразу дві справи, поки місцеві представники судової влади розбираються із ще кількома звинуваченнями на його адресу.

Звичайно, Саакашвілі, який прибув підтримати грузинську опозицію, був обурений подібним поворотом подій. При цьому він отримав чимало підтримки серед своїх співгромадян — один із мітингів із вимогами його звільнити зібрав понад 50 тисяч учасників.

Однак влада Грузії непохитна, і колишній президент країни залишається за ґратами. Не згодний із подібним рішенням, Міхеїл Саакашвілі вирішив влаштувати голодування.

Як він зараз?

За інформацією його лікаря Ніколоза Кіпшидзе, за час відмови від їжі політик втратив близько 20 кг ваги. Зараз Саакашвілі навідріз відмовляється приймати будь-які ліки, окрім тих, що пов’язані з голодуванням.

Зважаючи на те, що у нього діагностовано рідкісне захворювання крові, це може призвести до погіршення стану будь-якої хвилини.

"В останні три дні він не здає аналізів і відмовляється від зустрічей із консиліумом лікарів. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", — зазначив Кіпшидзе, спілкуючись із пресою.

Грузинська влада незадоволена поведінкою Саакашвілі і вважає, що він повинен перестати маніпулювати власним здоров’ям, щоб досягти бажаного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які стосунки пов’язують екс-президента Грузії та українського депутата Єлизавету Ясько.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Мітинг #Грузія #Міхеїл Саакашвілі
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