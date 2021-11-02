Саакашвили стало хуже, из-за чего под Раду вышли украинцы: эксклюзивные фото

Политик отказался от приема любых, не связанных с голодовкой, лекарств

Во вторник, 2 ноября, украинцы собрались под стенами парламента, чтобы выразить свою поддержку арестованному в Грузии политику Михеилу Саакашвили.

Эксклюзивную информацию из Киева сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Несмотря на плохую погоду, люди пришли к Раде

Сторонники экс-президента Грузии собрались рядом с Верховной Радой в холод и дождь.

Люди требуют освободить политика

Среди участников акции есть и женщины

Развернув транспарант с надписью "Free Saakashvili" (Свободу Саакашвили, — англ.), они пытаются привлечь внимание к происходящему в Руставской тюрьме.

Митингующие требуют, чтобы Украина вступилась за Саакашвили

Что происходит с Саакашвили?

Как известно, на территории Грузии Михеил Саакашвили оказался в последних числах сентября. Его практически сразу же задержали местные правоохранители и отправили за решетку.

Из Тбилиси политик был переведен в тюрьму города Рустави. Он уже является осужденным за сразу два дела, пока местные представители судебной власти разбираются с еще несколькими обвинениями в адрес Саакашвили.

Читайте также: Категория Новости СНГ "Телеграф" добрался до тюрьмы, где сидит Саакашвили На месте нет никаких намеков на митинги сторонников Саакашвили

Разумеется, прибывший поддержать грузинскую оппозицию Саакашвили был возмущен подобным поворотом событий. При этом он снискал немало поддержки среди своих сограждан — один из митингов с требованиями его освободить собрал более 50 тысяч участников.

Однако власти Грузии непреклонны, и бывший президент страны остается за решеткой. Не согласный с подобным решением, Михеил Саакашвили решил устроить голодовку.

Как он сейчас?

По информации его врача Николоза Кипшидзе, за время отказа от еды политик потерял около 20 кг веса. Сейчас Саакашвили наотрез отказывается принимать любые лекарства, кроме тех, которые связаны с голодовкой.

Взирая на то, что у него диагностировано редкое заболевание крови, это может привести к ухудшению состояния в любую минуту.

"В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям", — отметил Кипшидзе, общаясь с прессой.

Грузинские власти недовольны поведением Саакашвили и считают, что он должен перестать манипулировать собственным здоровьем, чтобы добиться желаемого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие отношения связывают экс-президента Грузии и украинского депутата Елизавету Ясько.