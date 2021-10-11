Лікар Саакашвілі через голодування розсекретив його рідкісне захворювання крові

Доктор політика повідомив, що йому необхідна госпіталізація

Заарештованому у Грузії українсько-грузинському політику Михайлу Саакашвілі, який зараз голодує у в’язниці міста Руставі, стало гірше і йому необхідна госпіталізація. Більше того, політик страждає рідкісним захворюванням крові і голодувати йому категорично протипоказано.

Про погіршення стану здоровʼя Саакашвілі заявив його особистий лікар Ніколоз Кипшидзе, передають "Новини Грузії".

За словами лікаря, політик у знак протесту щодо його арешту голодує вже більше десяти днів, вживаючи лише соки і воду з медом. Через це Саакашвілі стало складно ходити і є проблеми з мовленням.

"Його стан досить серйозно погіршився… Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити і так далі… Він відмовляється приймати мед і соки і тепер пʼє тільки воду", — повідомив Кипшидзе у ефірі телеканалу "Мтаваров".

Він додав, що насправді Саакашвілі голодує вже два тижні, адже і по дорозі до Грузії він нічого не їв, і по приїзду у Батумі у нього не було їжі. Тому термін, який екс-президент голодує, складає 14-15 днів.

Кипшидзе заявив, що Михайло Саакашвілі страждає рідкісним захворюванням — таласемія крові — спадкове генетичне захворювання, яке виникає про пошкодженні генів гемоглобіну. При такому діагнозі голодування йому протипоказано і може сильно позначитися на стані політика.

Додамо, що Sputnik Грузії після заяви лікаря повідомив, що стан здоровʼя Саакашвілі задовільний, а пенітенціарна служба спростовує слова про госпіталізацію.

"Життєві показники у нормі. А саме: тиск — 120/90, пульс — 90; Сатурація — 97, рівень глюкози в крові — 101мг/дл", — йдеться у їх заяві.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня. У країну він прибув напередодні виборів до парламенту, щоб захистити голоси своїх прихильників. Політика засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченнями 2010 року. В ніч на 2 жовтня його перевезли з Тбілісі у вʼязницю №12 міста Руставі.

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Як повідомляв "Телеграф" раніше, на арешт Саакашвілі відреагувала українська влада, зазначивши, що спробує домовитися про екстрадицію. Однак, у генпрокуратурі Грузії категорично відповіли, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують.