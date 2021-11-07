Так голодает или нет? Видео с питающимся в тюрьме Саакашвили наделало шуму в сети

По словам политика, на видео он употреблял "микроэлементы и минеральные добавки"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который получил на родине два тюремных срока и объявил голодовку, оправдался за видео, где он якобы ест в тюрьме Рустави.

Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице политика.

По словам Саакашвили, на опубликованном грузинским Минюстом видео, где он что-то ест во время объявленной им голодовки в тюрьме, он употреблял лекарства для поддержания организма, а не еду.

Политик написал, что в медицинском кабинете в тюрьме Рустави пищу не употребляют — это разрешено только в камерах. Саакашвили подчеркнул, что норм голодовки он не нарушал и добавил, что от своих намерений отказываться не собирается.

Вот то самое видео Минюста, на котором Михаил Саакашвили якобы кушает во время объявленной голодовки:

Стоит отметить, что министр юстиции Грузии Рати Брегвадзе заявила, что Саакашвили покупает в тюремном магазине каши и натуральные соки и употребляет их. По ее словам, помимо пищи он получает лекарства, которые ему выписали врачи и чувствует себя хорошо.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и сразу арестовали. На родину политик прибыл накануне выборов в парламент, чтобы поддержать свою партию и избирателей. Политика приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению 2010 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что адвокат Михаила Саакашвили заявил о проблемах с речью и памятью, которые наблюдаются у заключенного политика на фоне голодовки.