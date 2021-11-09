Выглядит бодро, ругается и применяет насилие: что с Саакашвили на 40-й день "голодовки"

Политик находится в пенитенциарном учреждении №18 в Грузии.

Михеил Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, объявил голодовку с 1 октября. Таким образом политик голодает более месяца — 40 дней. Накануне его перевели в тюремную больницу.

Грузинское ведомство опубликовало видео, на котором видно, что Саакашвили самостоятельно собирает вещи и выходит из камеры. Сделали они это в ответ на обвинения в принуждении.

В соцсетях пользователи отметили, что он не выглядит изможденным или слабым.

Также в тюремной больнице, куда перевели Саакашвили уже произошел инцидент. Грузинский министр юстиции сообщил, что Михо "нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам".

При этом у Саакашвили другое видение конфликтной ситуации. На странице в Фейсбуке политика опубликовано заявление на трех языках, в котором сказано, что его выволокли из автомобиля и били, а сопротивлялся. Также Михеил рассказал, он оттолкнул медика защищаясь от введения какого-то препарата. Он считает, что его перевели в больницу с "целью физического уничтожения по приказу Путина" и готов на осмотр только своим врачом.

Михеил Саакашвили рассказал об инциденте в тюремной больнице

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили в тюрьме ест специальные препараты для поддержания организма.