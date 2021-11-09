Укр

Выглядит бодро, ругается и применяет насилие: что с Саакашвили на 40-й день "голодовки"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Михаил Саакашвили Новость обновлена 09 ноября 2021, 09:40
Михаил Саакашвили

Политик находится в пенитенциарном учреждении №18 в Грузии.

Михеил Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, объявил голодовку с 1 октября. Таким образом политик голодает более месяца — 40 дней. Накануне его перевели в тюремную больницу. 

Грузинское ведомство опубликовало видео, на котором видно, что Саакашвили самостоятельно собирает вещи и выходит из камеры. Сделали они это в ответ на обвинения в принуждении.

В соцсетях пользователи отметили, что он не выглядит изможденным или слабым. 

Также в тюремной больнице, куда перевели Саакашвили уже произошел инцидент. Грузинский министр юстиции сообщил, что Михо "нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам". 

При этом у Саакашвили другое видение конфликтной ситуации. На странице в Фейсбуке политика опубликовано заявление на трех языках, в котором сказано, что его выволокли из автомобиля и били, а сопротивлялся. Также Михеил рассказал, он оттолкнул медика защищаясь от введения какого-то препарата. Он считает, что его перевели в больницу с "целью физического уничтожения по приказу Путина" и готов на осмотр только своим врачом. 

Михеил Саакашвили рассказал об инциденте в тюремной больнице
Михеил Саакашвили рассказал об инциденте в тюремной больнице

 Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили в тюрьме ест специальные препараты для поддержания организма. 

Теги:
#Голодовка #Тюрьма #Михеил Саакашвили
Коронавирус
Украина
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Умерший Павел Ратов
Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником
Дата публикации
Категория
Северный поток-2
Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места