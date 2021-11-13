Вас б’ють, а ви перед ними співаєте: Кікабідзе звернувся до українських артистів, які виступають у Росії
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Заробляння грошей у РФ українцям не треба з багатьох причин
Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який приїхав до України, щоб попросити Володимира Зеленського допомогти Міхеїлу Саакашвілі у Грузії, також звернувся до українських артистів.
У прямому ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером, 83-річний співак заявив, що українські артисти не повинні їздити до Росії з гастролями, і владу закликав забезпечити їх роботою вдома.
"Щось треба вигадувати, щоб вони не їздили. Те ж саме у нас відбувається. Мені це не подобається, бо не можна йти співати та танцювати у того, хто тебе б’є", — запропонував Кікабідзе.
Відомий співак додав, що сам не їздить до РФ вже 12 років і не спілкується із тими, хто їздить.
Нагадаємо, що український продюсер Ігор Кондратюк виступив з ініціативою заборони виступів в Україні російських артистів, які відкрито підтримували анексію Криму. Шоумен створив петицію на сайті президента України з відповідною вимогою, яка набрала потрібні 25 тисяч підписів.
Раніше Кондратюк захейтував українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь у російському телепроекті "Холостяк" з репером Тіматі та розкритикував виступ Софії Ротару на Новій хвилі, яка пізніше заспівала на концерті до Дня Незалежності України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український актор Віталій Салій знявся у російському серіалі, у якому виконав роль російського офіцера. Після гучного скандалу та критики українців актор ненадовго закрив свою сторінку в Інстаграмі. Пізніше його ще й назвали "найкращим актором" на премії "Кіноколо-2021".
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