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Вас б’ють, а ви перед ними співаєте: Кікабідзе звернувся до українських артистів, які виступають у Росії

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Грузинський співак висловився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Новина оновлена 13 листопада 2021, 11:54
Грузинський співак висловився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Заробляння грошей у РФ українцям не треба з багатьох причин

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який приїхав до України, щоб попросити Володимира Зеленського допомогти Міхеїлу Саакашвілі у Грузії, також звернувся до українських артистів.

У прямому ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером, 83-річний співак заявив, що українські артисти не повинні їздити до Росії з гастролями, і владу закликав забезпечити їх роботою вдома.

"Щось треба вигадувати, щоб вони не їздили. Те ж саме у нас відбувається. Мені це не подобається, бо не можна йти співати та танцювати у того, хто тебе б’є", — запропонував Кікабідзе.

Відомий співак додав, що сам не їздить до РФ вже 12 років і не спілкується із тими, хто їздить.

Нагадаємо, що український продюсер Ігор Кондратюк виступив з ініціативою заборони виступів в Україні російських артистів, які відкрито підтримували анексію Криму. Шоумен створив петицію на сайті президента України з відповідною вимогою, яка набрала потрібні 25 тисяч підписів.

Раніше Кондратюк захейтував українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь у російському телепроекті "Холостяк" з репером Тіматі та розкритикував виступ Софії Ротару на Новій хвилі, яка пізніше заспівала на концерті до Дня Незалежності України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український актор Віталій Салій знявся у російському серіалі, у якому виконав роль російського офіцера. Після гучного скандалу та критики українців актор ненадовго закрив свою сторінку в Інстаграмі. Пізніше його ще й назвали "найкращим актором" на премії "Кіноколо-2021".

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