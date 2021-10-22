Рус

Актора Віталія Салія, який зіграв в російському серіалі, нагородили премією "Кіноколо"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
61
Віталій Салій в серіалі "Бухта глибока" Новина оновлена 22 жовтня 2021, 09:32
Віталій Салій в серіалі "Бухта глибока"

Колегія премії знала про скандал, який розгорівся навколо актора.

Українського актора Віталія Салія, який виконав роль російського офіцера в серіалі на російському телеканалі "НТВ", нагородили національною премією кінокритиків "Кіноколо" за найкращу чоловічу роль. Нагороду він отримав за роль у фільмі "Я працюю на кладовищі".

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Колегія премії відзначила, що вибір було зробити нелегко, адже серед номінантів були як дебютанти, які професійно себе показали, так і актори, які від фільму до фільму демонструють високий рівень майстерності. При цьому член комітету премії Лена Чиченін зазначила, що журі знало про скандал, який розгорівся навколо Салія через зйомки в російському серіалі, і частина колегії була проти того, щоб присуджувати премію Салію. Однак все ж вирішили видати її акторові, оскільки голосували саме за нього, та й деякі інші номінанти на премію також були помічені у співпраці з росіянами.

Крім того, перемогу в номінації "Найкращий фільм" отримала картина "Стоп-Земля", а Катерина Горностай, яка зняла її, — найкращим режисером, найкращим сценаристом і "відкриттям року". Виконавиця головної ролі Марія Федорченко отримала звання найкращої актриси.

Як повідомляв "Телеграф", український актор Віталій Салій виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який з’явився на російському ТБ. Після цього на актора обрушилася хвиля критики в мережі. Він навіть був змушений на час закрити свої сторінки в соцмережах і обмежити можливість коментування.

Теги:
#Актор #Кіноколо #віталій салій
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Здоров'я
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Категорія
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: як вигядає найкрасивіша українка (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)