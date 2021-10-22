Актора Віталія Салія, який зіграв в російському серіалі, нагородили премією "Кіноколо"

Колегія премії знала про скандал, який розгорівся навколо актора.

Українського актора Віталія Салія, який виконав роль російського офіцера в серіалі на російському телеканалі "НТВ", нагородили національною премією кінокритиків "Кіноколо" за найкращу чоловічу роль. Нагороду він отримав за роль у фільмі "Я працюю на кладовищі".

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Колегія премії відзначила, що вибір було зробити нелегко, адже серед номінантів були як дебютанти, які професійно себе показали, так і актори, які від фільму до фільму демонструють високий рівень майстерності. При цьому член комітету премії Лена Чиченін зазначила, що журі знало про скандал, який розгорівся навколо Салія через зйомки в російському серіалі, і частина колегії була проти того, щоб присуджувати премію Салію. Однак все ж вирішили видати її акторові, оскільки голосували саме за нього, та й деякі інші номінанти на премію також були помічені у співпраці з росіянами.

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Крім того, перемогу в номінації "Найкращий фільм" отримала картина "Стоп-Земля", а Катерина Горностай, яка зняла її, — найкращим режисером, найкращим сценаристом і "відкриттям року". Виконавиця головної ролі Марія Федорченко отримала звання найкращої актриси.

Як повідомляв "Телеграф", український актор Віталій Салій виконав роль російського офіцера в серіалі "Бухта глибока", який з’явився на російському ТБ. Після цього на актора обрушилася хвиля критики в мережі. Він навіть був змушений на час закрити свої сторінки в соцмережах і обмежити можливість коментування.