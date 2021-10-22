Укр

Сыгравшего в российском сериале Виталия Салия наградили премией "Киноколо"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Виталий Салий в сериале "Бухта глубокая" Новость обновлена 22 октября 2021, 09:32
Виталий Салий в сериале "Бухта глубокая"

Коллегия премии знала о скандале, который разгорелся вокруг актера.

Украинского актера Виталия Салия, который исполнил роль российского офицера в сериале на российском телеканале "НТВ", наградили национальной премией кинокритиков "Киноколо" за лучшую мужскую роль. Награду он получил за роль в фильме "Я работаю на кладбище".

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Коллегия премии отметила, что выбор было сделать нелегко, ведь среди номинантов были как дебютанты, которые профессионально себя показали, так и актеры, которые от фильма к фильму демонстрируют высокий уровень мастерства. При этом член комитета премии Лена Чиченина отметила, что жюри знало о скандале, который разгорелся вокруг Салия из-за съемок в российском сериале, и часть коллегии была против того, чтобы присуждать премию Салию. Однако все же решили выдать ее актеру, поскольку голосовали именно за него, да и некоторые другие номинанты на премию также были замечены в сотрудничестве с россиянами.

Кроем того, победу в номинации "Лучший фильм" получила картина "Стоп-Земля", а снявшая ее Катерина Горностай - лучшим режиссером, лучшим сценаристом и "открытием года". Исполнительница главной роли Мария Федорченко получила звание лучшей актрисы.

Как сообщал "Телеграф", украинский актер Виталий Салий исполнил роль российского офицера в сериале "Бухта глубокая", который появился на российском ТВ. После этого на актера обрушилась волна критики в сети. Он даже был вынужден на время закрыть свои страницы в соцсетях и ограничить возможность комментирования.

Теги:
#Актер #КИНОКОЛО #виталий салий
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