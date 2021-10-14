7 фильмов и сериалов похожих на "Игру в кальмара"

Эти картины имеют много общего с "Игрой в кальмара" и, наверняка, придутся вам по вкусу.

Сериал "Игра в кальмара" от режиссера из Южной Кореи Хван Дон-хека стал настоящим хитом этой осени. Он уже стал самым просматриваемым в истории стримингового сервиса Netflix и продолжает завоевывать миллионы поклонников по всему миру. Это и неудивительно, ведь у "Игры в кальмара" превосходный сюжет, который заставляет зрителя просматривать серию за серией.

У нового шоу от Netflix есть только один недостаток — оно имеет ограниченной количество эпизодов. Именно поэтому "Телеграф" собрал для вас список из семи похожих фильмов и сериалов, чтобы вы могли скрасить свой досуг пока будете ждать второй сезон "Игры в кальмара".

Алиса в Пограничье

Япония. 2020

Сериал снят по мотивам манги и рассказывает историю юного игромана Арису. Вместе с друзьями он попадает в некую параллельную реальность, где вынужден участвовать в опасных играх. Всех проигравших в них ждет смерть. Все, кто посмотрел сериал, отмечают, что он имеет очень много общего с "Игрой в кальмара".

Игра лжецов

Япония. 2007

Еще одна японская манга. По сюжету молодая Нао Кандзаки получает черную коробку, открыв которую обнаруживает 100 млн. йен (примерно 1 млн. долларов) и конверт с приглашением поиграть в "Игру лжецов". Единственный способ покинуть игру — сохранить 100 миллионов и вернуть их через 30 дней. Если в течение этого времени она потеряет деньги, ей придется их компенсировать.

Королевская битва

Япония. 2000

Японский художественный фильм о жестокой смертельной игре, в которой школьники вынуждены убивать друг друга под дулами автоматов и угрозой уничтожения. Фильм получил восторженные отзывы от критиков по всему миру. Именно от считается предшественником "Голодных игр", позднее снятых в США и ставших настоящим хитом.

Голодные игры

США. 2012

Эта история о храброй девушке Китнисс Эвердин, которая добровольно вызвалась участвовать в смертельной игре вместо своей сестры. Эти игры санкционировало правительство, чтобы держать народ в страхе. Участники вынуждены сражаться друг с другом и убивать до тех пор пока вживых не останется лишь один.

3% / Три процента

Бразилия. 2016

Еще один сериал от Netflix. По сюжету мир был разделен на богатых и бедных. Жесткое разделение по классам превратило жизнь людей в постоянное соревнование. Ведь только 3% от всего населения ежегодно могли попытаться изменить свой статус, добиться процветания и позабыть об ужасах бедности. Ради этого многие готовы идти по головам своих собратьев и поступать очень жестоко.

Сериал получил очень хорошие отзывы от зрителей, которые отметили его динамичность и реалистичность.

Эксперимент "Офис"

США. 2016

На этот раз в смертельной игре должны будут участвовать офисные сотрудники. Они оказались заблокированными в здании и должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение.

Куб

Канада. 1997

Герои фильма просыпаются в лабиринте из множества комнат, которые должны найти выход, прежде чем погибнут от голода, жажды или ловушек.

Фильм получил высокие отзывы зрителей и добился признания со стороны критиков, получив статус культового.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал культовым.