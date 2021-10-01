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Ностальгия по детству и жестокость взрослого мира: как корейский сериал "Игра в кальмара" стал культовым

Автор
Дмитрий Симоненко
Дата публикации
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Автор
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Испытания, с которыми сталкиваются персонажи фильма, просты только на первый взгляд Новость обновлена 01 октября 2021, 18:10
Испытания, с которыми сталкиваются персонажи фильма, просты только на первый взгляд

"Игра в кальмара" — новый корейский сериал, популярность которого зашкаливает

Недавно вышедший южно-корейский сериал под названием "Игра в кальмара" занимает первые позиции в рейтинге Netflix

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, что принесло популярность этому сериалу, о его сюжете, и идеях, лежащих в основе фильма. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Даже если вы не смотрели шоу или не видели, как мемы распространяются по Интернету – то, скорее всего, вы все таки что-то слышали про "Игру в кальмара".

Все говорят о жестоком триллере, который стал хитом с тех пор, как некоторое время назад он был запущен на Netflix.

На самом деле, корейский сериал, в центре которого жестокая игра на выживание, уже на пути к тому, чтобы обойти роман эпохи Регентства "Бриджертон" и стать крупнейшим оригинальным сериалом платформы Netflix всех времен.

Хотя жанр шоу вряд ли является новым, его поразительные визуальные эффекты, родственные персонажи и тревожное исследование человеческой природы привлекли внимание публики по всему миру.

Убийства на игровой площадке

В фильме "Игра в кальмара" группу из 456 человек, погрязших в долгах и отчаянии, заманивают в кровожадную игру на выживание. У игроков есть шанс выиграть 45,6 млрд корейских вон (39 млн долларов), если они смогут победить в серии из шести игр.

А если нет? Все, кто проиграет — умрут.

Люди, отчаявшиеся в жизни и погрязжие в долгах, попадают в игру на выживание
Люди, отчаявшиеся в жизни и погрязжие в долгах, попадают в игру на выживание

Игры достаточно просты — это детские игры, играя в которые выросли эти игроки. И это удивительное сопоставление невинной детской игры с насильственной смертью просто ошарашило зрителей.

"Людей привлекает ирония, которая состоит в том, что безнадежные взрослые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть детскую игру", — сказал в интервью режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк.

"Игры просты и легки, поэтому зрители могут уделять больше внимания каждому персонажу, а не сложным правилам игры".

Также есть элемент ностальгии. Например, игра в сотовые формочки, показанная в третьем эпизоде — эта та самая игра, которую большинство корейцев помнят с детства.

В этом испытании игроки должны аккуратно вырезать форму из тонкого, как бумага, листового печенья (или сладкой конфеты) с помощью иглы. Если у вас получится нечеткая форма и леденец потрескается, вы проиграете.

Один корейский пользователь написал в Твиттере: "Игра в кальмара" заставляет меня снова есть конфеты "Dalgona". Прошло 20 с лишним лет … Они все еще есть? Не думал, что смогу их найти сейчас".

Персонажи такие, как вы и я

Эксперты также связывают успех шоу с его персонажами, многие из которых являются маргинализованными членами общества.

Хотя они происходят из самых разных слоев общества, но все они связаны огромными денежными проблемами.

Главный герой, например, — безработный мужчина с пристрастием к азартным играм, который изо всех сил пытается добиться уважения со стороны своей семьи. В игре он встречает молодого северокорейского перебежчика с трагическим прошлым и пакистанского рабочего, с которым плохо обращаются его работодатели.

Многие персонажи маргинализированы, но это то, что делает их интересными для зрителей
Многие персонажи маргинализированы, но это то, что делает их интересными для зрителей

Ким Пхён-ган, профессор в университете Санмён, рассказал корреспонденту BBC: "Люди, особенно молодое поколение, которые регулярно страдают от отчуждения и негодования в реальной жизни, похоже, сочувствуют персонажам".

Как и в других восточноазиатских странах, гиперконкурентный характер общества в Южной Корее разочаровал многих. Несмотря на тяжелую работу, не каждому удается получить высокие места в университете или хорошую работу.

Игры в сериале, какими бы смертоносными они ни были, представляют собой альтернативный мир, который предположительно основан на честной игре.

Как сказал один из официальных представителей игровой индустрии: "Все участники игры равны. Мы даем людям, пострадавшим от неравного обращения и дискриминации во внешнем мире, последний шанс выиграть честное соревнование".

Красный свет, зеленый свет

Западные СМИ сравнивают "Игру в кальмара" с фильмом "Паразиты". В этом оскароносном корейском фильме 2019 года также рассматриваются неравенство в благосостоянии и несправедливость общества.

Но в Восточной Азии зрители заметили, что шоу имеет сходство с японским фильмом 2014 года "Страшная воля богов". Фильм ориентирован на старшеклассников, но имеет сопоставимую сюжетную линию, и некоторые даже обвиняют "Игру в кальмара" в плагиате.

Например, "Страшная воля богов" напоминает традиционную детскую игру "Красный свет, зеленый свет". В одной из самых известных сцен из "Игры в кальмара" гигантская девушка-робот использует свои лазерные глаза, чтобы обнаружить игроков, которые проиграли игру. Затем их убивают.

В игре на выживание проигравшие погибают
В игре на выживание проигравшие погибают

Однако режиссер Хван отверг обвинения, заявив, что между двумя шоу «нет никакой связи» и что параллели проводились только из-за жанра шоу.

"Я начал планировать [Игру в кальмара] в 2008 году и начал писать сценарий в 2009 году… отмеченные сходства являются чисто случайными, и ни одна из сторон не копирует друг друга", — сказал он.

В любом случае, вокруг его шоу возник большой ажиотаж, и зритель попросил продолжения. Но фанатам, возможно, придется долго его ждать.

"У меня нет хорошо разработанных планов на "Игру в кальмара 2", — сказал он в интервью, — Просто думать об этом довольно утомительно».

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 октября любимые шоу и сериалы на платформе Netflix получили украинский интерфейс.

Теги:
#Сериал #Кинематограф #Netflix #корейское кино
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