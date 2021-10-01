Ностальгия по детству и жестокость взрослого мира: как корейский сериал "Игра в кальмара" стал культовым
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"Игра в кальмара" — новый корейский сериал, популярность которого зашкаливает
Недавно вышедший южно-корейский сериал под названием "Игра в кальмара" занимает первые позиции в рейтинге Netflix.
Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, что принесло популярность этому сериалу, о его сюжете, и идеях, лежащих в основе фильма. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.
Даже если вы не смотрели шоу или не видели, как мемы распространяются по Интернету – то, скорее всего, вы все таки что-то слышали про "Игру в кальмара".
Все говорят о жестоком триллере, который стал хитом с тех пор, как некоторое время назад он был запущен на Netflix.
На самом деле, корейский сериал, в центре которого жестокая игра на выживание, уже на пути к тому, чтобы обойти роман эпохи Регентства "Бриджертон" и стать крупнейшим оригинальным сериалом платформы Netflix всех времен.
Хотя жанр шоу вряд ли является новым, его поразительные визуальные эффекты, родственные персонажи и тревожное исследование человеческой природы привлекли внимание публики по всему миру.
Убийства на игровой площадке
В фильме "Игра в кальмара" группу из 456 человек, погрязших в долгах и отчаянии, заманивают в кровожадную игру на выживание. У игроков есть шанс выиграть 45,6 млрд корейских вон (39 млн долларов), если они смогут победить в серии из шести игр.
А если нет? Все, кто проиграет — умрут.
Игры достаточно просты — это детские игры, играя в которые выросли эти игроки. И это удивительное сопоставление невинной детской игры с насильственной смертью просто ошарашило зрителей.
"Людей привлекает ирония, которая состоит в том, что безнадежные взрослые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть детскую игру", — сказал в интервью режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк.
"Игры просты и легки, поэтому зрители могут уделять больше внимания каждому персонажу, а не сложным правилам игры".
Также есть элемент ностальгии. Например, игра в сотовые формочки, показанная в третьем эпизоде — эта та самая игра, которую большинство корейцев помнят с детства.
В этом испытании игроки должны аккуратно вырезать форму из тонкого, как бумага, листового печенья (или сладкой конфеты) с помощью иглы. Если у вас получится нечеткая форма и леденец потрескается, вы проиграете.
Один корейский пользователь написал в Твиттере: "Игра в кальмара" заставляет меня снова есть конфеты "Dalgona". Прошло 20 с лишним лет … Они все еще есть? Не думал, что смогу их найти сейчас".
Персонажи такие, как вы и я
Эксперты также связывают успех шоу с его персонажами, многие из которых являются маргинализованными членами общества.
Хотя они происходят из самых разных слоев общества, но все они связаны огромными денежными проблемами.
Главный герой, например, — безработный мужчина с пристрастием к азартным играм, который изо всех сил пытается добиться уважения со стороны своей семьи. В игре он встречает молодого северокорейского перебежчика с трагическим прошлым и пакистанского рабочего, с которым плохо обращаются его работодатели.
Ким Пхён-ган, профессор в университете Санмён, рассказал корреспонденту BBC: "Люди, особенно молодое поколение, которые регулярно страдают от отчуждения и негодования в реальной жизни, похоже, сочувствуют персонажам".
Как и в других восточноазиатских странах, гиперконкурентный характер общества в Южной Корее разочаровал многих. Несмотря на тяжелую работу, не каждому удается получить высокие места в университете или хорошую работу.
Игры в сериале, какими бы смертоносными они ни были, представляют собой альтернативный мир, который предположительно основан на честной игре.
Как сказал один из официальных представителей игровой индустрии: "Все участники игры равны. Мы даем людям, пострадавшим от неравного обращения и дискриминации во внешнем мире, последний шанс выиграть честное соревнование".
Красный свет, зеленый свет
Западные СМИ сравнивают "Игру в кальмара" с фильмом "Паразиты". В этом оскароносном корейском фильме 2019 года также рассматриваются неравенство в благосостоянии и несправедливость общества.
Но в Восточной Азии зрители заметили, что шоу имеет сходство с японским фильмом 2014 года "Страшная воля богов". Фильм ориентирован на старшеклассников, но имеет сопоставимую сюжетную линию, и некоторые даже обвиняют "Игру в кальмара" в плагиате.
Например, "Страшная воля богов" напоминает традиционную детскую игру "Красный свет, зеленый свет". В одной из самых известных сцен из "Игры в кальмара" гигантская девушка-робот использует свои лазерные глаза, чтобы обнаружить игроков, которые проиграли игру. Затем их убивают.
Однако режиссер Хван отверг обвинения, заявив, что между двумя шоу «нет никакой связи» и что параллели проводились только из-за жанра шоу.
"Я начал планировать [Игру в кальмара] в 2008 году и начал писать сценарий в 2009 году… отмеченные сходства являются чисто случайными, и ни одна из сторон не копирует друг друга", — сказал он.
В любом случае, вокруг его шоу возник большой ажиотаж, и зритель попросил продолжения. Но фанатам, возможно, придется долго его ждать.
"У меня нет хорошо разработанных планов на "Игру в кальмара 2", — сказал он в интервью, — Просто думать об этом довольно утомительно».
Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 октября любимые шоу и сериалы на платформе Netflix получили украинский интерфейс.
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