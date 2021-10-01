Ностальгия по детству и жестокость взрослого мира: как корейский сериал "Игра в кальмара" стал культовым

"Игра в кальмара" — новый корейский сериал, популярность которого зашкаливает

Недавно вышедший южно-корейский сериал под названием "Игра в кальмара" занимает первые позиции в рейтинге Netflix.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, что принесло популярность этому сериалу, о его сюжете, и идеях, лежащих в основе фильма. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Даже если вы не смотрели шоу или не видели, как мемы распространяются по Интернету – то, скорее всего, вы все таки что-то слышали про "Игру в кальмара".

Все говорят о жестоком триллере, который стал хитом с тех пор, как некоторое время назад он был запущен на Netflix.

На самом деле, корейский сериал, в центре которого жестокая игра на выживание, уже на пути к тому, чтобы обойти роман эпохи Регентства "Бриджертон" и стать крупнейшим оригинальным сериалом платформы Netflix всех времен.

Хотя жанр шоу вряд ли является новым, его поразительные визуальные эффекты, родственные персонажи и тревожное исследование человеческой природы привлекли внимание публики по всему миру.

Убийства на игровой площадке

В фильме "Игра в кальмара" группу из 456 человек, погрязших в долгах и отчаянии, заманивают в кровожадную игру на выживание. У игроков есть шанс выиграть 45,6 млрд корейских вон (39 млн долларов), если они смогут победить в серии из шести игр.

А если нет? Все, кто проиграет — умрут.

Люди, отчаявшиеся в жизни и погрязжие в долгах, попадают в игру на выживание

Игры достаточно просты — это детские игры, играя в которые выросли эти игроки. И это удивительное сопоставление невинной детской игры с насильственной смертью просто ошарашило зрителей.

"Людей привлекает ирония, которая состоит в том, что безнадежные взрослые рискуют своей жизнью, чтобы выиграть детскую игру", — сказал в интервью режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк.

"Игры просты и легки, поэтому зрители могут уделять больше внимания каждому персонажу, а не сложным правилам игры".

Также есть элемент ностальгии. Например, игра в сотовые формочки, показанная в третьем эпизоде — эта та самая игра, которую большинство корейцев помнят с детства.

В этом испытании игроки должны аккуратно вырезать форму из тонкого, как бумага, листового печенья (или сладкой конфеты) с помощью иглы. Если у вас получится нечеткая форма и леденец потрескается, вы проиграете.

Один корейский пользователь написал в Твиттере: "Игра в кальмара" заставляет меня снова есть конфеты "Dalgona". Прошло 20 с лишним лет … Они все еще есть? Не думал, что смогу их найти сейчас".

Персонажи такие, как вы и я

Эксперты также связывают успех шоу с его персонажами, многие из которых являются маргинализованными членами общества.

Хотя они происходят из самых разных слоев общества, но все они связаны огромными денежными проблемами.

Главный герой, например, — безработный мужчина с пристрастием к азартным играм, который изо всех сил пытается добиться уважения со стороны своей семьи. В игре он встречает молодого северокорейского перебежчика с трагическим прошлым и пакистанского рабочего, с которым плохо обращаются его работодатели.

Многие персонажи маргинализированы, но это то, что делает их интересными для зрителей

Ким Пхён-ган, профессор в университете Санмён, рассказал корреспонденту BBC: "Люди, особенно молодое поколение, которые регулярно страдают от отчуждения и негодования в реальной жизни, похоже, сочувствуют персонажам".

Как и в других восточноазиатских странах, гиперконкурентный характер общества в Южной Корее разочаровал многих. Несмотря на тяжелую работу, не каждому удается получить высокие места в университете или хорошую работу.

Игры в сериале, какими бы смертоносными они ни были, представляют собой альтернативный мир, который предположительно основан на честной игре.

Как сказал один из официальных представителей игровой индустрии: "Все участники игры равны. Мы даем людям, пострадавшим от неравного обращения и дискриминации во внешнем мире, последний шанс выиграть честное соревнование".

Красный свет, зеленый свет

Западные СМИ сравнивают "Игру в кальмара" с фильмом "Паразиты". В этом оскароносном корейском фильме 2019 года также рассматриваются неравенство в благосостоянии и несправедливость общества.

Но в Восточной Азии зрители заметили, что шоу имеет сходство с японским фильмом 2014 года "Страшная воля богов". Фильм ориентирован на старшеклассников, но имеет сопоставимую сюжетную линию, и некоторые даже обвиняют "Игру в кальмара" в плагиате.

Например, "Страшная воля богов" напоминает традиционную детскую игру "Красный свет, зеленый свет". В одной из самых известных сцен из "Игры в кальмара" гигантская девушка-робот использует свои лазерные глаза, чтобы обнаружить игроков, которые проиграли игру. Затем их убивают.

В игре на выживание проигравшие погибают

Однако режиссер Хван отверг обвинения, заявив, что между двумя шоу «нет никакой связи» и что параллели проводились только из-за жанра шоу.

"Я начал планировать [Игру в кальмара] в 2008 году и начал писать сценарий в 2009 году… отмеченные сходства являются чисто случайными, и ни одна из сторон не копирует друг друга", — сказал он.

В любом случае, вокруг его шоу возник большой ажиотаж, и зритель попросил продолжения. Но фанатам, возможно, придется долго его ждать.

"У меня нет хорошо разработанных планов на "Игру в кальмара 2", — сказал он в интервью, — Просто думать об этом довольно утомительно».

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 октября любимые шоу и сериалы на платформе Netflix получили украинский интерфейс.