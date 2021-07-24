"Сумерки" попали в ТОП-10 популярных проектов стриминга Netflix

Экранизация книг американской писательницы Стефани Майер под общим названием "Сумерки" пользуется популярностью даже после выхода финальной части "Сумерки. Сага: Рассвет" в 2012 году.
Как сообщает CINEMABLEND, сразу все эпизоды вампирской саги попали в первую десятку самых популярных проектов стримингового сервиса Netflix.
Так, фильм "Сумерки" оказался на третьем месте, "Сумерки. Сага. Новолуние" - на пятом, "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2" - на шестом, "Сумерки. Сага. Затмение" - на седьмом и "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" - на девятом месте.
На первом месте оказался сериала "Вирджин-Ривер", а на втором - "Я никогда не…".
ТОП-10 самых популярных проектов Netflix
1. "Вирджин-Ривер"
2. "Я никогда не…"
3. "Сумерки"
4. "Манифест"
5. "Сумерки. Сага. Новолуние"
6. "Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 2"
7. "Сумерки. Сага. Затмение"
8. "Ограбление"
9. "Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1 "
10. "Секс/жизнь"
Напомним, что в прошлом году пятая часть книг "Сумерки" Стефани Майер ("Солнце полуночи") разошлась миллионным тиражом всего за неделю.