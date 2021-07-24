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"Сумерки" попали в ТОП-10 популярных проектов стриминга Netflix

"Сумерки" попали в ТОП-10 популярных проектов стриминга Netflix
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram twilight

Экранизация книг американской писательницы Стефани Майер под общим названием "Сумерки" пользуется популярностью даже после выхода финальной части "Сумерки. Сага: Рассвет" в 2012 году.

Как сообщает CINEMABLEND, сразу все эпизоды вампирской саги попали в первую десятку самых популярных проектов стримингового сервиса Netflix.

Так, фильм "Сумерки" оказался на третьем месте, "Сумерки. Сага. Новолуние" - на пятом, "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2" - на шестом, "Сумерки. Сага. Затмение" - на седьмом и "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" - на девятом месте.

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На первом месте оказался сериала "Вирджин-Ривер", а на втором - "Я никогда не…".

ТОП-10 самых популярных проектов Netflix

1. "Вирджин-Ривер"

2. "Я никогда не…"

3. "Сумерки"

4. "Манифест"

5. "Сумерки. Сага. Новолуние"

6. "Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 2"

7. "Сумерки. Сага. Затмение"

8. "Ограбление"

9. "Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1 "

10. "Секс/жизнь"

Напомним, что в прошлом году пятая часть книг "Сумерки" Стефани Майер ("Солнце полуночи") разошлась миллионным тиражом всего за неделю.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

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Фильмы, Сумерки, Netflix.
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