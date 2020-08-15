"Солнце полуночи" разошелся миллионным тиражом: Стефани Майер выпустить еще две книги о вампирах

Стефани Майер, автор серии книг "Сумерки", рассказала о том, что хочет выпустить еще две книги о мире вампиров.

История любви на фоне противостояния вампиров и оборотней, рассказанная писательницей Стефани Майер, продолжает пользоваться огромной популярностью.

Пятая часть "Сумерек" разошлась миллионным тиражом всего за неделю. Об этом сообщили в этот четверг издательства Hachette Book Group и Little и Brown Books for Young Readers. Кроме того, книга установила рекорд издательства Hachette по количеству оформленных предзаказов. Также это включает печатные и электронные копии, аудиокниги.

Вместе с тем, отмечается, что в новых книгах повествование вряд ли будет идти от имени Эдварда Каллена. Сама Майер признавалась, что ей было тяжело писать "Солнце полуночи", поскольку она была ограничена событиями, которые были описаны в первых четырех книгах.

View this post on Instagram A post shared by Twilight Saga (@twilight) on Aug 6, 2020 at 12:21pm PDT

Долгожданный роман Стефани Майер, дополнительная часть саги Сумерки, работа над которым была остановлена в 2008 году, наконец, вышел из печати 4 августа.

Напомним, что изначально книга должна была выйти еще 12 лет назад, но Стефани Майер отложила ее выпуск после того, как ее рукопись просочилась в Сеть.