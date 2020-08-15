Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Протесты в Минске: суббота в столице началась с цепи солидарности
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Солнце полуночи" разошелся миллионным тиражом: Стефани Майер выпустить еще две книги о вампирах

"Солнце полуночи" разошелся миллионным тиражом: Стефани Майер выпустить еще две книги о вампирах
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Стефани Майер, автор серии книг "Сумерки", рассказала о том, что хочет выпустить еще две книги о мире вампиров.

История любви на фоне противостояния вампиров и оборотней, рассказанная писательницей Стефани Майер, продолжает пользоваться огромной популярностью.

Пятая часть "Сумерек" разошлась миллионным тиражом всего за неделю. Об этом сообщили в этот четверг издательства Hachette Book Group и Little и Brown Books for Young Readers. Кроме того, книга установила рекорд издательства Hachette по количеству оформленных предзаказов. Также это включает печатные и электронные копии, аудиокниги.

Вместе с тем, отмечается, что в новых книгах повествование вряд ли будет идти от имени Эдварда Каллена. Сама Майер признавалась, что ей было тяжело писать "Солнце полуночи", поскольку она была ограничена событиями, которые были описаны в первых четырех книгах.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Twilight Saga (@twilight) on

Долгожданный роман Стефани Майер, дополнительная часть саги Сумерки, работа над которым была остановлена в 2008 году, наконец, вышел из печати 4 августа.

Фанаты припомнили: Джордж Мартин разрешил "заточить его", если вовремя не закончит книгу "Ветра зимы"

Напомним, что изначально книга должна была выйти еще 12 лет назад, но Стефани Майер отложила ее выпуск после того, как ее рукопись просочилась в Сеть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумерки, Стефани Майер, Солнце полуночи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
03 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
04 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
В столице за минувшие сутки COVID-19 заразились 232 человека
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали "тишину"
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз на выходные
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь