Фанаты припомнили: Джордж Мартин разрешил "заточить его", если вовремя не закончит книгу "Ветра зимы"

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин в который раз срывает дедлайны. Теперь читатели припомнили обещание автора, данное Мартином ровно год назад.

Поклонники популярного писателя припомнили его обещание, данное в 2019 году, о том, что, если он не издаст продолжение "Песен льда и пламени" к 29 июля 2020 года, он согласится на заточение.

"Заточите меня в маленькой хижине на Белом острове с видом на озеро серной кислоты, до тех пор, пока я все же не закончу книгу", - сказал тогда Джордж Мартин.

Как понятно, писатель книгу не дописал, а читатели теперь жаждут мести.

Выход книги "Ветра зимы" был перенесен на 2021 год.

Отметим, что данная книга должна стать шестой и предпоследней частью серии "Песнь льда и пламени". Роман должен был выйти еще в 2014–2015 годах, но писатель все время откладывал работу над ним.

Как сообщалось ранее, Джордж Мартин в самоизоляции вплотную занялся написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени". Об этом он написал в своем блоге.