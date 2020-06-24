"Впереди еще долгий путь": Джордж Мартин поделился подробностями написания новой книги

Джордж Мартин в самоизоляции вплотную занялся написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени". Но автор не сможет сдержать обещание данное фанатам и закончить "Ветра зимы" (The winds of winter) в этом году. Об этом он написал в своем блоге.

Мартин обещал дописать книгу к фестивалю Worldcon. Из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли в онлайн-формат, а писатель заявил, что фанаты не увидят фэнтези до следующего года.

При этом он заверил поклонников, что пишет каждый день по несколько часов.

"Сейчас я нахожусь в настоящей хижине высоко в горах. Я здоров, насколько может быть здоров парень, которому 71 год. Но я был убит горем, когда узнал, что поездка отменилась. Но я не расстраиваюсь. Надеюсь, что к следующему году вирус отступит, а я успею дописать роман. Вчера я завершил новую главу, три дня назад еще одну, и еще одну на прошлой неделе. Да, я пишу быстро, но это не значит, что роман готов и я выпущу его завтра. Впереди еще долгий путь", — отметил Джордж Мартин.

Также он добавил, что не намерен заниматься другими текстами, пока не закончит с книгой.