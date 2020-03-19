Джордж Мартин продолжает писать серию книг "Песнь льда и пламени" пока находится на карантине

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал "Игра престолов", решил воспользоваться тем, что находится в самоизоляции из-за коронавируса, и вплотную заняться написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени" ("Ветра зимы" и "Мечта о весне").
Как писатель отмечал ранее, их финал будет отличаться от финала сериала НВО "Игра престолов", которым остались недовольны фанаты и даже создали петицию с просьбой его переснять.
Как написал Мартин в своем блоге, из-за пандемии коронавируса, он был вынужден самоизолироваться.
"Для тех из вас, кто обеспокоен по поводу лично меня... Да, я знаю, что нахожусь в наиболее уязвимой группе населения, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности. Я ушел в отдаленное изолированное место, где присутствует один из моих сотрудников, и я не выхожу в город и ни с кем не встречаюсь", - написал Мартин.
Также он подчеркнул, что работа над книгами идет полным ходом.
"По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи Королевствах все довольно мрачно, но, возможно, не так мрачно, как им было бы здесь", - отметил писатель.
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