Пандемия Covid-19: Джордж Мартин просит поклонников не беспокоится о его состоянии

Новости шоу бизнеса:Джордж Мартин говорит, что проводит больше времени в Вестеросе, а не в реальном мире.

Автор книг цикла "Песнь льда и пламени" рассказал в своём блоге, как эпидемия Covid-19 повлияла на его жизнь и профессиональную деятельность, отметив, что в условиях самоизоляции всё больше трудится над своей следующей книгой — "Ветрами зимы".

Мартин попросил поклонников не беспокоиться о его самочувствии, так как он старается избежать инфекции.

"Если вы переживаете лично за меня… Да, я знаю, что при моём возрасте и физическом состоянии, я нахожусь в группе риска. Но в данный момент я чувствую себе хорошо, и мы принимаем все нужные меры предосторожности. Я нахожусь один, далеко от города, вместе с одним из моих сотрудников. В город я не езжу, и ни с кем больше не встречаюсь. Честно говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, а не в реальном мире, и пишу каждый день. В Семи королевствах дела идут скверно… Но, возможно, не настолько скверно, как ещё могут пойти у нас", - написал Джордж Мартин

Из-за пандемии писателю пришлось приостановить работу нескольких своих компаний — в том числе фонда Stagecoach Foundation, кинотеатра Jean Cocteau Cinema и интерактивного музея Meow Wolf, в постройку которого он инвестировал. Мартин отметил, что решил не рисковать, пусть даже в его кинотеатр редко приходит больше 50 человек, а полный зал набирается не чаще нескольких раз в год. В ближайшее время открытым останется только книжная лавка Beastly Books, как и онлайн-магазин Jean Cocteau Cinema.

В заключение писатель сказал, что надеется на лучшее, хотя происходящее в мире зачастую его пугает.

"Иногда, когда я смотрю новости, то чувствую, будто мы все живём в каком-то научно-фантастическом романе. Но, увы, не в одном из тех, в которых я мечал жить в детстве — с городами на Луне, марсианскими колониями, домашними роботами, запрограммированными по Трём законам, и летающими машинами. Эти книжки мне нравились куда больше историй о пандемиях. Будем надеяться, что с нами всё будет в порядке, когда всё это пройдёт. Берегите себя, друзья мои. Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть", - добавил Мартин

До этого Джордж Мартин говорил, что планирует закончить работу над следующим романом "Песни льда и пламени" к лету 2020 года. Писатель заявлял, что если не сдержит слово, то разрешит поклонникам изолировать его на острове, пока не допишет книгу.

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