Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Голливудские супруги прошли специализированное лечение в Австралии.

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли лечение от коронавирусной инфекции в Австралии.

"Том Хэнкс и Рита Уилсон были выписаны из больницы в штате Квинсленд в Австралии, сейчас они находятся на самоизоляции в своем доме", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе супруги сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

По словам актера, он с женой почувствовали себя нехорошо, поэтому прошли тестирование на коронавирус, который дал положительный результат.

Фото www.instagram.com/ritawilson

В Австралии Хэнкс снимался в фильме местного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Рита Уилсон давала концерты в поддержку своего нового альбома и участвовала в съемке одного из австралийских телешоу. Напомним, что Уилсон решила создать эксклюзивный плейлист для тех, кто находится на карантине.

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