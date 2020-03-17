Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)
Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
18:29 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудские супруги прошли специализированное лечение в Австралии.

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли лечение от коронавирусной инфекции в Австралии.

"Том Хэнкс и Рита Уилсон были выписаны из больницы в штате Квинсленд в Австралии, сейчас они находятся на самоизоляции в своем доме", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе супруги сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.

По словам актера, он с женой почувствовали себя нехорошо, поэтому прошли тестирование на коронавирус, который дал положительный результат.

Фото www.instagram.com/ritawilson

Все боятся пандемии: западные знаменитости, которые одевают защитные маски (Фото)

В Австралии Хэнкс снимался в фильме местного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Рита Уилсон давала концерты в поддержку своего нового альбома и участвовала в съемке одного из австралийских телешоу. Напомним, что Уилсон решила создать эксклюзивный плейлист для тех, кто находится на карантине.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавируса.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Больница, Ольга Куриленко, Том Хэнкс, Выписка, Коронавирус, Рита Уилсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь