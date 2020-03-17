Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли лечение от коронавирусной инфекции в Австралии.
"Том Хэнкс и Рита Уилсон были выписаны из больницы в штате Квинсленд в Австралии, сейчас они находятся на самоизоляции в своем доме", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе супруги сообщили, что заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии.
По словам актера, он с женой почувствовали себя нехорошо, поэтому прошли тестирование на коронавирус, который дал положительный результат.
Фото www.instagram.com/ritawilson
В Австралии Хэнкс снимался в фильме местного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Рита Уилсон давала концерты в поддержку своего нового альбома и участвовала в съемке одного из австралийских телешоу. Напомним, что Уилсон решила создать эксклюзивный плейлист для тех, кто находится на карантине.
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