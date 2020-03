"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине

Звездные супруги заразились коронавирусом в Австралии. Сейчас Том и Рита изолированы и находятся под наблюдением врачей. Уилсон решила создать эксклюзивный плейлист для тех, кто находится на карантине. Об этом она рассказала на своей странице в твиттере.

Актриса решила как-то развлечь жизни людей, находящихся в изоляции. Для этого она составила специальный плейлист. Накануне звезда обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей в этом. Каждый желающий мог предложить песню, которую хотел бы добавить к списку Риты.

"Я хочу составить плейлист в Spotify для людей, которые находятся на карантине. Что-то, что может касаться изоляции? Возможно, вы можете прислать какие-то песни, которые я могу добавить? Кроме того, как мы это можем назвать? Карантинные хоры?" – написала в публикации Рита.

So, with all your fab suggestions, here’s the fan based Rita Wilson Quarantunes playlist on @Spotify https://t.co/uQlAmB30Fl

— Rita Wilson (@RitaWilson) March 13, 2020