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"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине

"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине
20:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Сейчас актриса Рита Уилсон вместе с мужем Томом Хэнксом болеют коронавирусом.

Звездные супруги заразились коронавирусом в Австралии. Сейчас Том и Рита изолированы и находятся под наблюдением врачей. Уилсон решила создать эксклюзивный плейлист для тех, кто находится на карантине. Об этом она рассказала на своей странице в твиттере.

Актриса решила как-то развлечь жизни людей, находящихся в изоляции. Для этого она составила специальный плейлист. Накануне звезда обратилась к поклонникам с просьбой помочь ей в этом. Каждый желающий мог предложить песню, которую хотел бы добавить к списку Риты.

"Я хочу составить плейлист в Spotify для людей, которые находятся на карантине. Что-то, что может касаться изоляции? Возможно, вы можете прислать какие-то песни, которые я могу добавить? Кроме того, как мы это можем назвать? Карантинные хоры?" – написала в публикации Рита.

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Фото www.instagram.com/ritawilson

Сборник песен, который содержит 32 трека и длится более двух часов, решили назвать "Карантинус". В него входят, как классические композиции, так и современные хиты. 

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Все по теме:

Карантин, Том Хэнкс, Spotify, Коронавирус, Рита Уилсон, Плейлист, Карантинус.
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