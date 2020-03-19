Скачать
Четверг, 19.03.2020
В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН
В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН
В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – "Центр защиты киевлян"
В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина
Формула-1: гонок до лета не будет
Формула-1: гонок до лета не будет
Где не густо, там и пусто: пустые полки магазинов и стадионов на фотографиях, вызванные карантином
Карантин в мире: фотографии опустевших магазинов и стадионов

Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом

Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом
18:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса сообщила, что заражена на своей странице в соц.сетях.

Еще одна актриса из "Игры престолов" Индира Варма (сыграла Элларию Сэнд), заразилась коронавирусом.

Об этом 46-летняя британская актриса рассказала фанатам в Instagram, отметив, что коронавирус "загнал ее в постель".

"Я в постели из-за Covid-19, и в этом нет ничего хорошего. Берегите себя и свое здоровье и будьте добры к своим близким", — написала она.

По словам Вармы, ей пришлось отменить репетиции постановки "Чайка" по Чехову, в которой она играет главную роль вместе с Эмилией Кларк. Репетиции были отложены на неопределенный срок из-за пандемии.

Сестра Тома Хэнкса рассказала о состоянии звездного брата

Индира также пожаловались, что теперь придется временно закрыть театр The Playhouse Theatre. Она поделилась фото с репетиции и написала, что ей очень грустно, что их и многие другие спектакли приходится отменять из-за пандемии Covid-19.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь, Актриса, Коронавирус, Індіра Варма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
02 Весна для женщин: красивые варианты маникюра на длинные ногти
03 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
04 Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
05 Мода 2020: какие юбки будут в моде этим летом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Из-за карантина 17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой
17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой из-за карантина
Из-за коронавируса около 25 миллионов человек могут стать безработными
Безработными могут стать от 5 до 25 миллионов человек
Звезда &quot;Игры престолов&quot; Индира Варма заразилась коронавирусом
Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь