Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Актриса сообщила, что заражена на своей странице в соц.сетях.

Еще одна актриса из "Игры престолов" Индира Варма (сыграла Элларию Сэнд), заразилась коронавирусом.

Об этом 46-летняя британская актриса рассказала фанатам в Instagram, отметив, что коронавирус "загнал ее в постель".

"Я в постели из-за Covid-19, и в этом нет ничего хорошего. Берегите себя и свое здоровье и будьте добры к своим близким", — написала она.

По словам Вармы, ей пришлось отменить репетиции постановки "Чайка" по Чехову, в которой она играет главную роль вместе с Эмилией Кларк. Репетиции были отложены на неопределенный срок из-за пандемии.

Индира также пожаловались, что теперь придется временно закрыть театр The Playhouse Theatre. Она поделилась фото с репетиции и написала, что ей очень грустно, что их и многие другие спектакли приходится отменять из-за пандемии Covid-19.

Напомним: