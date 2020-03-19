Звезда "Игры престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом

Еще одна актриса из "Игры престолов" Индира Варма (сыграла Элларию Сэнд), заразилась коронавирусом.
Об этом 46-летняя британская актриса рассказала фанатам в Instagram, отметив, что коронавирус "загнал ее в постель".
"Я в постели из-за Covid-19, и в этом нет ничего хорошего. Берегите себя и свое здоровье и будьте добры к своим близким", — написала она.
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So sad our and so many other shows around the world have gone dark affected by the Covid-19 pandemic. We hope to be back soon and urge you all (and the govt) to support us when we do. Phoenix/ Seagull rising from the ashes. I’m in bed with it and it’s not nice. Stay safe and healthy and be kind to your fellow people
По словам Вармы, ей пришлось отменить репетиции постановки "Чайка" по Чехову, в которой она играет главную роль вместе с Эмилией Кларк. Репетиции были отложены на неопределенный срок из-за пандемии.
Индира также пожаловались, что теперь придется временно закрыть театр The Playhouse Theatre. Она поделилась фото с репетиции и написала, что ей очень грустно, что их и многие другие спектакли приходится отменять из-за пандемии Covid-19.
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