Сестра Тома Хэнкса поделилась информацией о состоянии актера

Новости шоу бизнеса:Сестра Тома Хэнкса решила рассказать, как на самом деле чувствует себя ее знаменитый родственник.

Сандра Хэнкс призналась, что общалась с братом после того, как узнала о его диагнозе. Сейчас актер покинул госпиталь и демонстрирует в сети, что с ним все в порядке.

В то же время Сандра утверждает, что состояние здоровья Тома Хэнкса оставляет желать лучшего.

"Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не сказать, чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. В шоке ли я? Нет. Он актер, а не бог, но медицинское обслуживание в Австралии находится на хорошем уровне", – рассказала она .

Сама же Сандра Хэнкс оказалась в эпицентре вспышки коронавируса. Женщина с 2016 года живет в итальянском городе Порденоне, что в часе езды от Венеции. Сестра Тома Хэнкса призналась, что все ее родные находятся на строгом карантине дома и не покидают помещение без веской причины.

С нами все в порядке ... Мы не выходим из дома. У местных потрясающая сила духа, – прокомментировала Сандра Хэнкс.

О диагнозе Тома Хэнкса стало известно 12 марта. Актер опубликовал сообщение в Фейсбуке, в котором рассказал, что у него и жены Риты Уилсон обнаружили коронавирус. Пара находилась в Австралии, где проходили съемки очередного проекта с участием Тома Хэнкса.

Напомним: