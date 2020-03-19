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Сестра Тома Хэнкса поделилась информацией о состоянии актера

Сестра Тома Хэнкса поделилась информацией о состоянии актера
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сестра Тома Хэнкса решила рассказать, как на самом деле чувствует себя ее знаменитый родственник.

Сандра Хэнкс призналась, что общалась с братом после того, как узнала о его диагнозе. Сейчас актер покинул госпиталь и демонстрирует в сети, что с ним все в порядке.

В то же время Сандра утверждает, что состояние здоровья Тома Хэнкса оставляет желать лучшего.

"Я общалась со своим братом. Он чувствует себя не сказать, чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. В шоке ли я? Нет. Он актер, а не бог, но медицинское обслуживание в Австралии находится на хорошем уровне", – рассказала она .

Сама же Сандра Хэнкс оказалась в эпицентре вспышки коронавируса. Женщина с 2016 года живет в итальянском городе Порденоне, что в часе езды от Венеции. Сестра Тома Хэнкса призналась, что все ее родные находятся на строгом карантине дома и не покидают помещение без веской причины.

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С нами все в порядке ... Мы не выходим из дома. У местных потрясающая сила духа, – прокомментировала Сандра Хэнкс.

О диагнозе Тома Хэнкса стало известно 12 марта. Актер опубликовал сообщение в Фейсбуке, в котором рассказал, что у него и жены Риты Уилсон обнаружили коронавирус. Пара находилась в Австралии, где проходили съемки очередного проекта с участием Тома Хэнкса.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Карантин, Том Хэнкс, Коронавирус, Сандра Хэнкс.
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