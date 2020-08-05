Дождались: Стефани Майер издала новую часть Сумерек

Книга о приключениях вампира Эдварда Каллена провела на полке почти 12 лет из-за того, что несколько глав из книги попали в Сеть без разрешения автора.

Долгожданный роман Стефани Майер, дополнительная часть саги Сумерки, работа над которым была остановлена в 2008 году, наконец, вышел из печати 4 августа.

Книга уже возглавляет топы продаж в США и Великобритании, сообщает The Guardian.

12 лет назад Майер отказалась от планов издать книгу после того, как 12 глав ее рукописи просочились в Сеть. После этой утечки писательница выложила эти главы в свободном доступе на своем сайте, а завершение книги отложила на неопределенный срок. В мае 2020 года автор объявила, что планирует, наконец, издать роман в августе.

В книге Солнце полуночи (Midnight Sun) повествование ведется от лица вампира Эдварда Каллена.