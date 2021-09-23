Южнокорейский сериал-триллер "Игра в кальмара" стал новым хитом Netflix: о чем он

Залогом успеха сериала стал пользующийся популярностью сюжет об играх на выживание.

В эти холодные осенние дни просмотр сериалов, пожалуй, один из самых популярных способов скрасить досуг. К счастью, сегодня можно найти интересные телешоу абсолютно на любой вкус. Огромная заслуга в этом у платформы Netflix, которая постоянно радует своих зрителей разными киноновинками.

На этот раз в еженедельном рейтинге Netflix первую позицию заняло весьма необычное шоу — это южно-корейский сериал под названием "Игра в кальмара". Премьера состоялась на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. Шоу удалось сместить с первой позиции даже новый сезон давно ставшего хитом на Netflix "Полового воспитания". Чем же новый сериал снискал такую популярность у зрителей? Рассказываем.

"Игра в кальмара": сюжет

Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о секретной игре на выживание, в которой люди, имеющие огромные долги и проблемы, рискуют своей жизнью, чтобы выиграть крупный денежный приз. Участников игры отбирает загадочный аноним, а действие происходит на безлюдном острове. За невыполнение правил участника ждет наказание — смерть.

Сюжет очень напоминает голливудский фильм "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс, в свое время ставший хитом и собравший в мировом прокате почти 700 миллионов долларов, а также японский фильм "Королевская битва", в котором школьников заставляют уничтожать друг друга под угрозой смерти. Очевидно, что любителям фильмов об играх на выживание он придется по вкусу.

"Игра в кальмара": отзывы

"Игра в кальмара" уже приобрела большую популярность в соцсетях. Так, в Twitter о сериале уже опубликовали более 200 тыс. постов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об еще одной популярной киноновинке: сериале "Локи" с Томом Хиддлстоном.