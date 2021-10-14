7 фільмів і серіалів схожих на "Гру в кальмара"

Ці картини мають багато спільного з "Грою в кальмара" і, напевно, припадуть вам до смаку.

Серіал "Гра в кальмара" від режисера з Південної Кореї Хван Дон-Хека став справжнім хітом цієї осені. Він уже отримав найбільшу кількістю переглядів в історії стрімінгового сервісу Netflix іпродовжує завойовувати мільйони прихильників по всьому світу. Це й не дивно, адже у "Гри в кальмара" чудовий сюжет, який змушує глядача переглядати серію за серією.

У нового шоу від Netflix є тільки один недолік — воно має обмеженою кількість епізодів. Саме тому "Телеграф" зібрав для вас список з семи схожих фільмів і серіалів, щоб ви могли скрасити своє дозвілля поки будете чекати другий сезон "Гри в кальмара".

Аліса в Прикордонні

Японія. 2020

Серіал знятий за мотивами манги і розповідає історію молодого ігромана Арісу. Разом з друзями він потрапляє в паралельну реальність, де змушений брати участь в небезпечних іграх. Всіх тих, хто програв в них чекає смерть. Всі, хто подивився серіал, відзначають, що він має дуже багато спільного з "Грою в кальмара".

Гра брехунів

Японія. 2007

Ще одна японська манга. За сюжетом молода Нао Кандзакі отримує чорну коробку, відкривши яку виявляє 100 млн. єн (приблизно 1 млн. доларів) і конверт із запрошенням пограти в "Гру брехунів". Єдиний спосіб покинути гру — зберегти 100 мільйонів і повернути їх через 30 днів. Якщо протягом цього часу вона втратить гроші, їй доведеться їх компенсувати.

Королівська битва

Японія. 2000

Японський художній фільм про жорстоку смертельну гру, в якій школярі змушені вбивати один одного під дулами автоматів і загрозою знищення. Фільм отримав схвальні відгуки від критиків по всьому світу. Саме від вважається попередником "Голодних ігор", пізніше знятих в США, що стали справжнім хітом.

Голодні ігри

США. 2012

Ця історія про хоробру дівчину Кітнісс Евердін, яка добровільно зголосилася брати участь в смертельній грі замість своєї сестри. Ці ігри санкціонував уряд, щоб тримати народ у страху. Учасники змушені боротися один з одним і вбивати до тих пір поки в живих не залишиться лише один.

3% / Три відсотки

Бразилія. 2016

Ще один серіал від Netflix. За сюжетом світ був розділений на багатих і бідних. Жорсткий поділ за класами перетворив життя людей в постійне змагання. Адже тільки 3% від усього населення щорічно могли спробувати змінити свій статус, домогтися процвітання і забути про жахи бідності. Заради цього багато хто готовий йти по головах своїх побратимів і надходити дуже жорстоко.

Серіал отримав дуже хороші відгуки від глядачів, які відзначили його динамічність і реалістичність.

Експеримент "Офіс"

США. 2016

На цей раз в смертельній грі повинні будуть брати участь офісні співробітники. Вони виявилися заблокованими в будівлі і повинні будуть виконати ряд витончених завдань, перше з яких — убити колег, що викликають найбільше роздратування.

Куб

Канада. 1 997

Герої фільму прокидаються в лабіринті з безлічі кімнат, які повинні знайти вихід, перш ніж загинуть від голоду, спраги або пасток.

Фільм отримав високі відгуки глядачів і домігся визнання з боку критиків, отримавши статус культового.

Раніше "Телеграф" розповідав, як південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став культовим.