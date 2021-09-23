Південнокорейський серіал-трилер "Гра в кальмара" став новим хітом Netflix: про що він

Запорукою успіху серіалу став популярний сюжет про ігри на виживання.

У ці холодні осінні дні перегляд серіалів, мабуть, один з найпопулярніших способів провести дозвілля. На щастя, сьогодні можна знайти цікаві телешоу абсолютно на будь-який смак. Величезна заслуга в цьому у платформи Netflix, яка постійно радує своїх глядачів різними кіноновинками.

На цей раз в щотижневому рейтингу Netflix першу позицію зайняло досить незвичайне шоу — це південно-корейський серіал під назвою "Гра в кальмара". Прем’єра відбулася на платформі Netflix 17 вересня 2021 року. Шоу вдалося змістити з першої позиції навіть новий сезон "Полового виховання", що давно став хітом на Netflix. Чим же новий серіал заслужив таку популярність у глядачів? Розповідаємо.

"Гра в кальмара": сюжет

Серіал "Гра в кальмара" розповідає про секретну гру на виживання, в якій люди, що мають величезні борги і проблеми, ризикують своїм життям, щоб виграти великий грошовий приз. Учасників гри відбирає загадковий анонім, а дія відбувається на безлюдному острові. За невиконання правил учасника чекає покарання — смерть.

Сюжет дуже нагадує голлівудський фільм "Голодні ігри" з Дженніфер Лоуренс, що свого часу став хітом і зібрав у світовому прокаті майже 700 мільйонів доларів, а також японський фільм "Королівська битва", в якому школярів змушують знищувати один одного під загрозою смерті. Очевидно, що любителям фільмів про ігри на виживання він припаде до смаку.

"Гра в кальмара": відгуки

"Гра в кальмара" вже набула великої популярності в соцмережах. Так, в Twitter про серіал вже опублікували понад 200 тисяч постів.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну популярну кіноновинку: серіалі "Локі" з Томом Хіддлстоном.