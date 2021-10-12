"Игра в кальмара": как сериал добился феноменального успеха и о чем будет второй сезон

Смертельные игры, дружба и предательство в одном флаконе — разве можно найти сериал интереснее?

О новом южнокорейском сериале "Игра в кальмара", пожалуй, мог не слышать только человек, который по каким-то причинам не пользуется интернетом и не сидит в социальных сетях. Все остальные же, наверняка, уже слышали о нашумевшем хите Netflix, который за считанные дни после выхода стал самым популярным сериалом в более чем 70-ти странах мира, а его актеры — мировыми звездами. В чем же причина такого ошеломительного успеха? Давайте разбираться.

"Игра в Кальмара": сюжет

Новое шоу Netflix обыгрывает такую популярную тему как игры на выживание. "Здесь нельзя сказать ничего нового", — подумаете вы. И будете неправы. Да, сюжет довольно распространен: 456 участников игры, которые оказались в сложной жизненной ситуации, борются за главный приз — 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Они добровольно отправились жить в бункер на необитаемом острове, чтобы попытаться одержать победу и уйти с призом. Не остановило их даже то обстоятельство, что проигравших ждет суровое наказание — смерть. Несмотря на казалось бы нереальные и даже абсурдные обстоятельства, у героев имеется четко обоснованная мотивация, что не позволяет зрителю усомниться в реалистичности происходящего.

Так, водитель Сон Ки Хун увяз в огромных долгах из-за страсти к азартным играм и теперь рискует потерять родную дочь; финансист Чхо Сан Воо, "заработавший" многомиллиардный долг на неудачных инвестициях; беженка из КНДР Кан Сэ Бек, которая пытается спасти о несчастной судьбы брата и мать и старик О Иль Нам, который смертельно болен.

Если вы все еще не можете решить смотреть ли вам "Игру в кальмара", то вот краткое содержание всего сериала:

Причина успеха

"Игра в кальмара" взяла все лучшее от уже известных нам таких картин, как "Голодные игры" и "Королевская битва", но добавила свою изюминку. Практически в каждой серии нас ждет новая зрелищная детская игра, которая определяет, кто из участников будет жить, а кто умрет. Новую серию хочется включить поскорее, чтобы узнать, что ждет игроков на этот раз.

Как рассказывал в интервью Variety режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон-хек, он старался показать "аллегорию на современное капиталистическое общество", перенеся актуальную для зрителя тему в интересные локации игры на выживание.

Сколько сезонов будет у "Игры в кальмара":

Режиссер Хван Дон-хек не планирует приступать к съемкам нового сезона прямо сейчас. По его словам, на создание первых эпизодов он потратил очень много сил и пока что хочет от этого отдохнуть и сосредоточиться на полном метре. Не смотря на это у режиссера уже есть определенные наработки. Так, по его словам, продолжение он хочет посвятить антагонисту Ведущему, персонажу, который является организатором смертельных игр.

Netflix после такого ошеломительного успеха сериала во всем мире, разумеется, хочет снять продолжение и сейчас ведет переговоры с создателем мериала.

Мемы об "Игре в кальмара"

Я после поступления в колледж, но до того, как узнал, что меня там ждет

Как моя жизнь должна была сложиться по моему мнению / Какая она на самом деле

Когда у меня спрашивают, как обстоят мои финансовые дела

Эти вещи больше никогда не будут прежними для меня

Ранее "Телеграф" писал, что "Игра в кальмара" завоевал огромную популярность среди зрителей в разных странах. У сериала уже появилась армия поклонников, запускающая флешмобы в Твиттере и Инстаграме. Костюмы героев шоу в этому году должны стать одними из самых популярных нарядов на Хэллоуин, а продажи белых слипонов Vans, в которых ходили актеры в кадре, возрасли на 7800%.