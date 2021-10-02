"Игра в кальмара": что известно об актерах нового хита Netflix (фото)

Шоу стало лучшим сериалом платформы Netflix всех времен

"Игра в кальмара" (англ. Squid Game) — это южнокорейский веб-сериал о выживании, который снял режиссер Хван Дон Хёк и написал к нему оригинальный сценарий. Веб-проект стал крупнейшим оригинальным сериалом стримингового сервиса Netflix, а его актеры — суперзвездами. Шоу рассказывает о группе людей, которые находятся в бедственном положении и из-за нужны в финансах соглашаются принять участие в тайной, смертельной игре на выживание, основанной на реальных детских играх, популярных в 1970-х и 1980-х годов в Корее. Победитель получает 45,6 млрд вон (более 38 миллионов долларов США).

Сериал получил самые высокие оценки кинокритиков. На сервисе IMDb "Игре в кальмара" дали оценку 8,3. Также южнокорейский проект получил феноменальные 100 % положительных рецензий на сервисе Rotten Tomatoes.

"Не идеально и не шедевр, но это очень хорошо сделано и дает определенный уровень эмоционального опыта. Общее шоу было далеко за пределами того, что было показано в трейлере. Очень хорошо срежиссирован, исполнен и находит свои уникальные моменты в смеси различных жанров, таких как Gambling Apocalypse: Kaiji, Battle Royale и так далее. Надеюсь, это шоу понравится всем остальным не только в Корее, но и повсюду!", — пишет один из пользователей Rotten Tomatoes.

"Игра в кальмара" — один из самых масштабных сериалов. В съемках и правда было задействовано 456 участников-игроков. Сами же актеры проекта стали настоящими звездами соцсетей. Так, исполнительница роли северокорейской беженки Кан Сэ Бёк, модель Хо Ен Чон, стала обладательницей быстрорастущего аккаунта в Инстаграме: всего за 10 дней на ее страницу подписалось более 9 миллионов человек.

Актер Ви Ха-джун, который исполнил роль молодого офицера полиции Хван Чун Хо, который ранее снимался во многих крупных проектах, только сейчас стал одним из самых узнаваемых южнокорейских актеров во всем мире.

В сериале также сыграли Ли Джон-джэ (любитель азартных игр), Пак Хэ-су (выпускник университета), О Ён-су (пожилой мужчина), Хо Сон-тхэ (гангстер), Анупам Трипати (пакистанец), Ким Джу-рён (загадочная мать-одиночка), Ю Сон-джу (врач), Ли Ю-ми (молодая девушка), Ким Си Хен (пастор), Кон Ю и Ли Бен Хон (смотритель игры). Добавим, что последний известен своими ролями в таких фильмах, как "Бросок кобры" (2009, 2013), "Великолепная семёрка" (2016), "Извержение" (2019).

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