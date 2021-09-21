Украинскую документалку о войне на Донбассе не покажут в кино по нелепой причине

Фильм состоит из видео, снятых украинскими бойцами.

Госкино не разрешило массовый показ фильма "Тетрадь войны" из-за того, что процедура оформления кино с субтитрами не прописана.

Об этом сообщает НВ.

Документальный фильм допустили только к нескольким спецпоказам. "Тетрадь войны" отображает реальность украинских добровольцев и военных на фронте на востоке Украины. Он должен был выйти в прокат в кинотеатрах со 2 сентября.

Лента была презентована на фестивале документального кино в 2020 году, где получила приз зрительских симпатий Docudays UA и две спецнаграды.

Фильм показывали к годовщине Независимости Украины и по 10 грн с каждого проданного билета направляли на мобильные комплексы наблюдения для фонда "Вернись живым". Допремьерный тур должен был закончиться 11 сентября.

Режиссер фильма — Роман Любый. Официально в прокате в кинотеатрах отказали из-за того, что в части фильма люди на видео говорят на русском. Его проиллюстрировали субтитрами, но процедура выдачи прокатных удостоверений таким фильмам не прописана — утверждают организаторы показа.

Ранее "Телеграф" писал, что сестра режиссера Олега Сенцова решила вернуться в Россию.