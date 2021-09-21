Українську документалку про війну на Донбасі не покажуть в кіно через безглузду причину

Фільм складається з відео, знятих українськими бійцями.

Держкіно не дозволило масовий показ фільму "Зошит війни" через те, що процедура оформлення кіно з субтитрами не прописана.

Про це повідомляє НВ.

Документальний фільм допустили тільки до кількох спецпоказів. "Зошит війни" зображає реальність українських добровольців і військових на фронті на сході України. Він повинен був вийти в прокат у кінотеатрах з 2 вересня.

Стрічка була презентована на фестивалі документального кіно у 2020 році, де отримала приз глядацьких симпатій Docudays UA та дві спецнагороди.

Фільм показували до річниці Незалежності України та по 10 грн з кожного проданого квитка направляли на мобільні комплекси спостереження для фонду "Повернись живим". Допрем’єрний тур повинен був закінчитися 11 вересня.

Режисер фільму — Роман Любий. Офіційно в прокаті в кінотеатрах відмовили через те, що в частині фільму люди на відео говорять російською. Його проілюстрували субтитрами, але процедура видачі прокатних посвідчень таким фільмам не прописана — стверджують організатори показу.

Раніше "Телеграф" писав, що сестра режисера Олега Сенцова вирішила повернутися в Росію.