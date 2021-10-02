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"Гра в кальмара": що відомо про акторів нового хіта Netflix (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Постер до серіалу "Гра в кальмара" Новина оновлена 02 жовтня 2021, 11:27
Постер до серіалу "Гра в кальмара"

Шоу стало кращим серіалом платформи Netflix всіх часів

"Гра в кальмара" (англ. Squid Game) — це південнокорейський веб-серіал про виживання, який зняв режисер Хван Дон Хек і написав до нього оригінальний сценарій. Веб-проект став найбільшим оригінальним серіалом стрімінгового сервісу Netflix, а його актори — суперзірками. Шоу розповідає про групу людей, які знаходяться в тяжкому становищі і через потріби в фінансах погоджуються взяти участь в таємній, смертельній грі на виживання, заснованої на реальних дитячих іграх, популярних в 1970-х і 1980-х років в Кореї. Переможець отримує 45,6 млрд вон (більше 38 мільйонів доларів США).

Серіал отримав найвищі оцінки кінокритиків. На сервісі IMDb "Грі в кальмара" дали оцінку 8,3. Також південнокорейський проект отримав феноменальні 100% позитивних рецензій на сервісі Rotten Tomatoes.

"Не ідеально і не шедевр, але це дуже добре зроблено і дає певний рівень емоційного досвіду. Загальне шоу було далеко за межами того, що було показано в трейлері. Дуже добре зрежисований, виконаний і знаходить свої унікальні моменти в суміші різних жанрів, таких як Gambling Apocalypse: Kaiji, Battle Royale і так далі. Сподіваюся, це шоу сподобається всім іншим не тільки в Кореї, але і повсюди!", — пише один з користувачів Rotten Tomatoes.

"Гра в кальмара" — один з наймасштабніших серіалів. У зйомках і правда було задіяно 456 учасників-гравців. Самі ж актори проекту стали справжніми зірками соцмереж. Так, виконавиця ролі північнокорейської біженки Кан Се Бек, модель Хо Ен Чон, стала володаркою найдинамічнішого аккаунта в Інстаграмі: всього за 10 днів на її сторінку підписалося понад 9 мільйонів чоловік.

Актор Ві Ха-джун, який виконав роль молодого офіцера поліції Хван Чун Хо, який раніше знімався у багатьох великих проектах, тільки зараз став одним із найбільш упізнаваних південнокорейських акторів у всьому світі.

У серіалі також зіграли Лі Джон-дже (любитель азартних ігор), Пак Хе-су (випускник університету), О Ен-су (літній чоловік), Хо Сон-тхе (гангстер), Анупам Тріпаті (пакистанець), Кім Джу-Рен (загадкова мати-одиночка), Ю Сон-джу (лікар), Лі Ю-ми (молода дівчина), Кім Сі Хен (пастор), Кон Ю і Лі Бен Хон (доглядач гри). Додамо, що останній відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Атака Кобри" (2009, 2013), "Чудова сімка" (2016), "Виверження" (2019).

Раніше "Телеграф" писав, чому варто подивитися новий фантастичний фільм "Дюна" з Тімоті Шаламе в головній ролі.

Теги:
#Знаменитості #Серіали #Netflix #Гра в кальмара
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