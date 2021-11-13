Вас бьют, а вы перед ними поете: Кикабидзе обратился к украинским артистам, выступающим в России

Зарабатывание денег в РФ украинцам не стоит по многим причинам

Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, который приехал в Украину, чтобы попросить Владимира Зеленского помочь Михеилу Саакашвили в Грузии, также обратился к украинским артистам.

В прямом эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, 83-летний певец заявил, что украинские артисты не должны ездить в Россию с гастролями, и власть призвал обеспечить их работой дома.

"Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили. То же самое у нас происходит. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет", — предложил Кикабидзе.

Известный певец добавил, что сам не ездит в РФ уже 12 лет и не общается с теми, кто ездит.

Напомним, что украинский продюсер Игорь Кондратюк выступил с инициативой запрета выступлений в Украине российских артистов, которые открыто поддерживали аннексию Крыма. Шоумен создал петицию на сайте президента Украины с соответствующим требованием, которая набрала нужные 25 тысяч подписей.

Ранее Кондратюк захейтил украинского телеведущего Никиту Добрынина за его участие в российском телепроекте "Холостяк" с рэпером Тимати и раскритиковал выступление Софии Ротару на Новой волне, которая позже спела на концерте ко Дню Независимости Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский актер Виталий Салий снялся в российском сериале, в котором исполнил роль российского офицера. После громкого скандала и критики украинцев актер ненадолго закрыл свою страницу в Инстаграме. Позже его еще и назвали "лучшим актером" на премии "Киноколо-2021".