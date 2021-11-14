Укр

"У украинского ютуба нет будущего": Тарас Тополя отметил комментарий на свой новый клип

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Лидер группы "Антитела" не прошел мимо "рекомендации" на YouTube Новость обновлена 14 ноября 2021, 14:46
Лидер группы "Антитела" не прошел мимо "рекомендации" на YouTube

Как говорится, совета никто не спрашивал

После недавнего инцидента с блокировкой гимна Украины в соцсети Facebook, складывается ощущение, что украинский контент хотят попросту свести на нет. С подобным столкнулся фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, который дал понять — всем слушателям не угодишь.

12 ноября музыкальный коллектив представил свой новый клип на песню "Стань" и получил упрек за то, что, они сочиняют и исполняют свои тексты исключительно на украинском языке. У себя на странице в Facebook Тополя выложил скрин с комментарием одного пользователя под ником "Gabermusic", где тот рассуждает, что было бы эффективнее выпускать контент на русском языке.

"Ребят вы очень много теряете от того что ваши песни на украинском и укр аудитории только. Были бы на русском ваши песни, вы бы миллионы просмотров собирали. У украинского сегмента ютуба нет будущего…", — пишет пользователь.

"Кэп, мы его теряем…", — сыронизировал исполнитель.

Комментарий очень позабавил украинцев, которые поблагодарили ребят за украинский контент. Сам Тополя отметил, что до войны группа "Антитела" иногда выпускала песни на русском, но война все изменила.

Напомним, что летом 2021 года "Телеграф" брал интервью у Тараса Тополи. Тогда фронтмен группы "Антитела" заявил, что украинцам нужно давать украиноязычный контент, чтобы концерты российских артистов они обходили стороной. Полное интервью с Тарасом Тополей — в материале "Телеграфа".

К слову, на днях грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, приехавший в Украину, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Михеилу Саакашвили в Грузии, призвал украинских артистов забыть дорогу в Россию и не выступать в стране-агрессоре.

Теги:
#Песни #Клипы #Антитела #Тарас Тополя
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