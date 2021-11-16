"Хотим снять Спилберга и Милу Кунис": Тарас Тополя заинтриговал масштабным проектом о борще

Лидер группы "Антитіла" присоединился к инициативе Евгения Клопотенко.

Известный кулинар Евгений Клопотенко по праву считается амбассадором украинского борща в мире. Он делает все, для того, чтобы борщ был признан нематериальным культурным наследием Украины. Его инициативу поддерживают и многие украинские звезды.

К примеру лидер популярной группы "Антитіла", Тарас Тополя тоже является "фанатом" борща. В интервью изданию "Факты" музыкант признался, что вместе с Клопотенко они готовят масштабный проект про борщ.

Тополя и Клопотенко хотят снять клип про борщ с участием звезд мирового кино с украинскими корнями, которые любят это блюдо, и собрать миллиард просмотров на ютуб.

"Мы еще не знаем, как это воплотить, но когда начинаем мечтать, верим, что все сложится" — говорит Тополя, добавляя, что хотели бы видеть в клипе Стивена Спилберга, Миллу Йовович и Милу Кунис.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тарасу Тополе и его группе "Антитіла" "прилетело" за то, что они не поют на русском. Один из пользователей сети посоветовал артистам выпускать и рускоязычный контент, вед у украинского ютуба будущего нет.

Напомним, что летом 2021 года "Телеграф" брал интервью у Тараса Тополи. Тогда лидер группы "Антитела" заявил, что украинцам нужно давать украиноязычный контент, чтобы не популяризировать концерты российских артистов.