Под Житомиром оккупанты подорвали самолет и спецтранспорт (фото и видео)

Смт Озерное агрессор обстрелял ракетами

Российская армия продолжает атаковать украинские территории. В частности, утром 24 февраля под обстрелом вражеских сил оказался военный аэродром, расположенный в пгт Озерное, что в Житомирском районе. Россияне взорвали самолет и один из автомобилей спецтехники.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию от пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, около 05 часов. 20 мин. на территории военного аэродрома в пгт Озерное Житомирского района произошла серия взрывов. На место происшествия оперативно прибыли спасатели 11 и 2 государственных пожарно-спасательных частей, которые установили, что снаряды российских оккупантов попали в украинский самолет Су-27 и один из топливно-заправочных автомобилей, в результате чего они вспыхнули.

Чрезвычайники локализовали пожар в 06:13 и уже через пол часа он был полностью ликвидирован.

Официальной информации о количестве погибших и травмированных пока нет.

Пожар на военном аєродроме в Озерном

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Липецкое Подольского района Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 18 человек, 10 из них — это женщины.

Также напомним, что украинским военным уже удалось уничтожить семь военных самолетов российских кафиров, несколько десятков военной техники и отразить наступления в Черниговской области, а также в городе Счастье.