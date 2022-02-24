Как получить оружие: украинцев призвали вступать в ряды теробороны, нужен только паспорт

В Минобороны упростили все процедуры, нужен только паспорт.

В связи с вторжением русской армии на территорию Украины украинцев призвали вступать в ряды теробороны.

Министр обороны Украины Резников обратился к украинцам на своей странице в Фейсбуке.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил теробороны в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", — написал Резников.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации на Донбассе". Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. По информации ОП, украинская сторона потеряла более 40 своих защитников.