Укр

Как получить оружие: украинцев призвали вступать в ряды теробороны, нужен только паспорт

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ Новость обновлена 24 февраля 2022, 14:05
ВСУ

В Минобороны упростили все процедуры, нужен только паспорт.

В связи с вторжением русской армии на территорию Украины украинцев призвали вступать в ряды теробороны.

Министр обороны Украины Резников обратился к украинцам на своей странице в Фейсбуке.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил теробороны в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", — написал Резников.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации на Донбассе". Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. По информации ОП, украинская сторона потеряла более 40 своих защитников.

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#Россия #Алексей Резников #ВСУ
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