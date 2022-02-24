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Як отримати зброю: українців закликали вступати до лав тероборони, потрібен лише паспорт

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ВСУ Новина оновлена 24 лютого 2022, 14:05
ВСУ

У Міноборони спростили всі процедури, потрібен лише паспорт.

У зв’язку з вторгненням російської армії на територію України українців закликали вступати до лав тероборони.

Міністр оборони України Резніков звернувся до українців на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим повної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз вступити до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні. Щоб отримати зброю, зверніться безпосередньо до бригад і батальйонів Сил тероборони у вашому регіоні. З собою потрібно мати лише паспорт", — написав Резніков.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "спецоперації на Донбасі". Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи.

На даний момент по всій території України запроваджено військовий стан. За інформацією ОП, українська сторона втратила понад 40 своїх захисників.

Теги:
#Росія #Олексій Резніков #ЗСУ
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