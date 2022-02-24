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Режим тотальної оборони: українців закликали вже зараз брати до рук зброю

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Міноборони просять українців вступити у тероборону вже зараз Новина оновлена 24 лютого 2022, 10:09
У Міноборони просять українців вступити у тероборону вже зараз

Зброю можна отримати, вступивши у лави територіальної оборони

Міністерство оборони через наступ російських військ на Україну звернулося до громадян із закликом вже зараз вступити до лав територіальної оборони. Для цього знадобиться лише паспорт та особиста присутність.

З відповідною заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що вже зараз до лав територіальної оборони можуть вступити всі українці, які здатні тримати зброю в руках.

"Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий та вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні. Щоб отримати зброю, потрібно звернутись безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні", — написав Резніков.

Міністр додав, що для цього знадобиться лише паспорт та особиста присутність.

Резніков закликав українців вступати до тероборони
Резніков закликав українців вступати до тероборони

Нагадаємо, що атаки від російських військ вже зазнав державний кордон України. Наступ почався з боку Росії та Білорусі та окупованого Криму. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Також повідомлялося, що по всій території України президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан. Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.

Теги:
#Україна #Росія #Міноборони #Війна #Олексій Резніков #Територіальна оборона
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