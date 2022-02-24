Пытались прорваться: украинские защитники взяли в плен группу оккупантов на Луганщине (фото)
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Бои за крупные населенные пункты продолжаются
Украинская армия встречает агрессора на Луганщине. После того как защитники отбили Счастье, оккупанты не оставляют попыток прорваться.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Бои идут не только за Счастье, но и за Станицу Луганскую. Вооруженные силы Украины отбивают атаку врага, российские войска пытались перейти реку и вклиниться в линию обороны. Счастье находится под контролем Украины, а враги несут потери контингентом и техникой. Часть врагов удалось взять живыми.
Возле Старобельска продолжается бой с агрессором. Российские войска атакуют с помощью танков, БМП, пехоты. Их цель — взять город, но украинские воины отбивают атаки противника — работают противотанковые подразделения. Потери врага — два танка и один БТР.
В Генштабе ВСУ сообщают о боях в Херсонской области.
Как ранее писал "Телеграф", на окраине Сум ведутся бои. Российские войска наступают со стороны Конотопа.