Пытались прорваться: украинские защитники взяли в плен группу оккупантов на Луганщине (фото)

Бои за крупные населенные пункты продолжаются

Украинская армия встречает агрессора на Луганщине. После того как защитники отбили Счастье, оккупанты не оставляют попыток прорваться.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Бои идут не только за Счастье, но и за Станицу Луганскую. Вооруженные силы Украины отбивают атаку врага, российские войска пытались перейти реку и вклиниться в линию обороны. Счастье находится под контролем Украины, а враги несут потери контингентом и техникой. Часть врагов удалось взять живыми.

Украинские военные защищают страну и пленили часть оккупантов

Возле Старобельска продолжается бой с агрессором. Российские войска атакуют с помощью танков, БМП, пехоты. Их цель — взять город, но украинские воины отбивают атаки противника — работают противотанковые подразделения. Потери врага — два танка и один БТР.

В Генштабе ВСУ сообщают о боях в Херсонской области.

Как ранее писал "Телеграф", на окраине Сум ведутся бои. Российские войска наступают со стороны Конотопа.