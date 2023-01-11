Зеленский мощно выступил на церемонии "Золотой глобус 2023" (видео)

Владимир Олександрович уверено заявил, что Украина выиграет войну с россией

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград кинопремии "Золотой глобус 2023". И это важное мировое событие также не обошло войну в Украине. Известный американский актер, кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн, который не покинул Киев даже после начала полномасштабного вторжения, должен был выступить от имени президента Украины, однако Владимир Зеленский выступал сам.

Шон Пенн вышел на сцену "Золотого глобуса" и сообщил, что на экраны будет выведена заранее записанная речь президента Украины. Владимир Олександрович выступил с мощной речью, в которой отметил, что Украина обязательно победит российских захватчиков, и не даст Третьей мировой войне начаться.

"Война в Украине еще не закончилась, но мы знаем, кто победит…Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле. Впереди сражения и слезы, но сейчас я точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году. Это были вы люди свободного мира. Те, кто объединился в поддержку свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу и демократию, за право жить, любить, иметь детей" — выступил Зеленский.

Отмечается, что все присутствующие на церемонии вручения кинопремии бурно аплодировали после видеообращения Владимира Зеленского, однако телезрителям этого не показали. Как сообщили пользователи в Твиттере, канал NBC, который и транслировал церемонию, сразу после обращения президента Украины пустил рекламу.

"Разочаровывает то, что @goldenglobes настолько ужасно спродюсирован, что мы не имели шанса увидеть, как аудитория аплодировала ему (Зеленскому — ред.) — отметили в сети.

Напомним, что американский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн приехал в Украину еще до начала вторжения россии, чтобы снимать документальный фильм, и разговаривал с президентом Зеленским. А после того как началась война, знаменитость не покинул Киев и активно поддерживал украинцев. Он помогает украинским беженцам в Польше и уверен в победе Украины в борьбе с россией.