Зеленський полетів до Байдена: ключові заяви та подробиці візиту до США (фото, відео)
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Глава держави вирушив до США
Президент України Володимир Зеленський у середу 21 грудня здійснив перший іноземний візит із моменту початку російського вторгнення. Його літак приземлився у Вашингтоні.
У своєму Telegram-каналі він поділився фотографіями з місця прибуття та розповів про плани на цей візит. У цьому матеріалі "Телеграф" публікуватиме головні новини про візит президента України до США
21:10 Зеленський приїхав до Білого дому, де його зустрів Байден.
21:00 Зеленський зазначив, що має намір подякувати американському народу, президенту Джо Байдену та Конгресу за підтримку України.
"Проведу низку переговорів щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки", — написав він.
За його словами, вже наступного року Україна має повернути контроль над усіма своїми територіями та повернути свободу її мешканцям.
Як повідомлялося раніше, чутки про візит Зеленського до США почали поширюватись увечері 20 грудня. Вранці середи він особисто підтвердив інформацію, повідомивши, що має намір обговорити у Вашингтоні надання військової та іншої допомоги Україні.
У відповідь в адміністрації Байдена повідомили, що російське вторгнення "входить у нову фазу", а отже саме час лідерам США та України провести особисту зустріч.