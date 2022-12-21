Зеленський полетів до Байдена: ключові заяви та подробиці візиту до США (фото, відео)

Глава держави вирушив до США

Президент України Володимир Зеленський у середу 21 грудня здійснив перший іноземний візит із моменту початку російського вторгнення. Його літак приземлився у Вашингтоні.

У своєму Telegram-каналі він поділився фотографіями з місця прибуття та розповів про плани на цей візит. У цьому матеріалі "Телеграф" публікуватиме головні новини про візит президента України до США

21:10 Зеленський приїхав до Білого дому, де його зустрів Байден.

21:00 Зеленський зазначив, що має намір подякувати американському народу, президенту Джо Байдену та Конгресу за підтримку України.

"Проведу низку переговорів щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки", — написав він.

За його словами, вже наступного року Україна має повернути контроль над усіма своїми територіями та повернути свободу її мешканцям.

Зеленський у США

Як повідомлялося раніше, чутки про візит Зеленського до США почали поширюватись увечері 20 грудня. Вранці середи він особисто підтвердив інформацію, повідомивши, що має намір обговорити у Вашингтоні надання військової та іншої допомоги Україні.

У відповідь в адміністрації Байдена повідомили, що російське вторгнення "входить у нову фазу", а отже саме час лідерам США та України провести особисту зустріч.