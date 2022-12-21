Зеленський розповів, навіщо полетів до США

Президент буде зустрічатися з політиками та представниками комітетів нацбезпеки США

Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон в рамках свого першого виїзду за кордон України з часів початку повномасштабного вторгнення росії. Повідомляється, що 21 грудня український лідер виступить в Конгресі.

Серед іншого темою візиту стане військова допомога США. З президентом США Джо Байденом Зеленський обговорюватиме співпрацю з США, а окрім виступу в Конгресі проведе низку двосторонніх зустрічей. "На шляху до США для посилення стійкості та обороноздатності України", — зазначив президент.

Зеленський вже вирушив до США

Згідно з даними Білого Дому, візит Зеленського включатиме тривалу зустріч з президентом Байденом, зустріч з ключовими членами команди національної безпеки і кабінету президента Байдена, можливість виступити перед пресою, а потім візит на Капітолійський пагорб для участі в спільному засіданні Конгресу.

Ймовірно саме під час візиту Зеленського в США буде оголошено про нову допомогу Україні. В новому транші планується передати довгоочікувані Україною системи ППО ЗРК Patriot. Загалом транш допомоги складе 1,8 млрд доларів. Швидше за все його оголосить президент США Джо Байден, який раніше не підтримував передачу такого типу озброєнь. На додачу до ЗРК Patriot Україні передати мають комплекси для обладнання керованих бомб та інші види озброєння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США розширюють програму підготовки український військових. Відзначимо, що в новому транші 800 млн доларів заплановані на різні потреби, що охоплює підвищення кваліфікації та навчання воїнів. Додамо, що ленд-ліз із США поки не запрацював.