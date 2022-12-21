Зеленский рассказал, зачем улетел в США

Президент будет встречаться с политиками и представителями комитетов по нацбезопасности США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в рамках своего первого выезда за границу со времен начала полномасштабного вторжения России. Сообщается, что 21 декабря украинский лидер выступит в Конгрессе.

Среди прочего темой визита станет военная помощь США. С президентом США Джо Байденом Зеленский будет обсуждать сотрудничество с США, а помимо выступления в Конгрессе проведет ряд двусторонних встреч. "На пути в США для усиления устойчивости и обороноспособности Украины", — отметил президент.

Зеленский уже отправился в США

Согласно данным Белого Дома, визит Зеленского будет включать длительную встречу с президентом Байденом, встречу с ключевыми членами команды национальной безопасности и кабинета президента Байдена, возможность выступить перед прессой, а затем визит на Капитолийский холм для участия в совместном заседании Конгресса.

Вероятно, именно во время визита Зеленского в США будет объявлено о новой помощи Украине. В новом транше планируется передать долгожданные Украиной системы ПВО ЗРК Patriot. В общей сложности транш помощи составит 1,8 млрд долларов. Скорее всего, его объявит президент США Джо Байден, ранее не поддерживавший передачу такого типа вооружений. В дополнение к ЗРК Patriot Украине планируют передать комплексы для оборудования управляемых бомб и другие виды вооружения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США расширяют программу подготовки украинских военных. Отметим, что в новом транше 800 млн долларов запланированы на разные потребности, охватывающие повышение квалификации и обучение воинов. Добавим, что ленд-лиз из США пока не заработал.